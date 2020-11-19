"Я хочу получить чемодан и поскорее уехать отсюда!" - российскому актеру запретили въезд в Украину

Украинские правоохранители не впустили в Украину российского актера Кирилла Гребенщикова. Причина — он посещал аннексированный Крым, нарушив таким образом законодательство страны. Известно, что российский культурный деятель прибыл в нашу страну международным рейсом через аэропорт "Борисполь" с целью участия в телепроекте.

На данный момент Гребенщиков отправлен самолетом в Беларусь.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что валюту в сумме 1,8 миллиона гривен пыталась ввезти в Украину 18-летняя студентка столичного колледжа. Известно, что правонарушительница прибыла в международный аэропорт "Борисполь" авиарейсом сообщением "Дубаи-Киев". При прохождении таможенного контроля девушка выбрала "зеленый коридор", т.е. полосу движения, которая предусматривает отсутствие предметов для декларирования. Но стражи правопорядка обратили внимание на поведение нарушительницы — девушка высказывала явное волнение и, ее вещи были досмотрены. В результате повсеместно – в карманах, в отделениях ручной клади, женской сумочке выявили пачки купюр номиналом по 100 долларов США общей суммой почти 80 тыс.





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