«Взятка судье ОАСК может быть провокацией НАБУ», - журналист Владимир Бойко

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Станислав Молчанов
Журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook заявил, что
якобы руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский
мог потерять 90 тысяч долларов США из тех 100 тысяч, которые фигурируют в деле
о взятке для судей Окружного административного суда Киева.
Задержание. Фото: НАБУ
Как пишет Бойко, речь идет о бюджетных деньгах, которые якобы могли быть
использованы для провокации подкупа.
По данным Бойко, якобы Калужинский мог решить передать деньги в ОАСК через
брата Вовка, Юрия Зонтова.
По его словам, сначала НАБУ могло организовать подачу в Окружной
административный суд Киева иска от имени некой страховой компании "АКС
Кэпитал", которая была зарегистрирована в декабре 2018 года, но с ноября
2020-го находится в стадии ликвидации по решению учредителей. Ответчик —
Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве.
По данным Бойко, 6 апреля якобы с подачи Калужинского начались обыски.
Как отметил Бойко, якобы нашли только 10 тыс. долларов у Донца.
Напомним, 6 апреля антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили
в получении 100 тысяч долларов взятки двух адвокатов, которые якобы обещали
решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один
из них — "близкий родственник" Вовка.
Глава ОАСК Павел Вовк у себя в Facebook написал о том, что "как и во всех
предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих
доказательств и перспективы", назвав НАБУ "цирковым правонарушающим
органом".
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