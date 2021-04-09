«Взятка судье ОАСК может быть провокацией НАБУ», - журналист Владимир Бойко

Журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook заявил, что якобы руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский мог потерять 90 тысяч долларов США из тех 100 тысяч, которые фигурируют в деле о взятке для судей Окружного административного суда Киева.

Задержание. Фото: НАБУ

Как пишет Бойко, речь идет о бюджетных деньгах, которые якобы могли быть использованы для провокации подкупа.

"Поскольку ожесточенная борьба Сытника с председателем Окружного административного суда Киева (Павлом, — ред.) Вовком пока не принесла директору НАБУ желаемого результата, Сытник со своим кумом Калужинским могли решить подсунуть Вовку деньги путем провокации взятки — то есть через негласного внештатного работника НАБУ подать иск в ОАСК, а затем попытаться уговорить кого-то из доверенных лиц Вовка взять деньги для передачи председателю суда за „правильное“ решение", — говорится в сообщении журналиста.

По данным Бойко, якобы Калужинский мог решить передать деньги в ОАСК через брата Вовка, Юрия Зонтова.

"Взяв в казначействе 100 тыс. долларов и запустив их через агента по фамилии Коваленко „для передачи Вовку“ " , — заявил журналист.

По его словам, сначала НАБУ могло организовать подачу в Окружной административный суд Киева иска от имени некой страховой компании "АКС Кэпитал", которая была зарегистрирована в декабре 2018 года, но с ноября 2020-го находится в стадии ликвидации по решению учредителей. Ответчик — Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве.

"30 декабря 2020 судья Балась открывает производство, а уже 13 января 2021 агент НАБУ Коваленко встречается с адвокатом Юрием Донцом, который является другом Зонтова, и просит помочь удовлетворить иск. Далее Донец выходит на Зонтова, обещает Коваленко, что все уладит за 100 тыс. долларов и 5 апреля 2021 получает деньги, которые для этой операции были сняты со счета НАБУ в Госказначействе. Но в Окружной административный суд Киева эти доллары не попали", — утверждает журналист.

По данным Бойко, 6 апреля якобы с подачи Калужинского начались обыски.

"У него началась истерика и он приказал подчиненным бежать по всем адресам, куда заходили в последнее время Зонтов и Донец, выламывать там двери, проводить обыски и искать потерянный предмет взятки", — сообщает Бойко.

Как отметил Бойко, якобы нашли только 10 тыс. долларов у Донца.

Напомним, 6 апреля антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении 100 тысяч долларов взятки двух адвокатов, которые якобы обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один из них — "близкий родственник" Вовка.

Глава ОАСК Павел Вовк у себя в Facebook написал о том, что "как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы", назвав НАБУ "цирковым правонарушающим органом".

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