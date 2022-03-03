Взрыв в районе вокзала в Киеве: системы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету

В столице отечественные системы ПВО сбили с заданного курса российскую крылатую ракету. Она взорвалась у железнодорожного вокзала. Об этом сообщают "Комментарии", обнародовав комментарий, предоставленный советником министра внутренних дел нашей страны. Антоном Геращенко.

Системы ПВО сбили российскую ракету (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как он отметил, агрессор хотел нанести удар в один из центров управления.

Геращенко также сообщил, что обломки упавшей в городе российской ракеты нанесли повреждения городской теплотрассе. Но они к утру будут ликвидированы.

"Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими", — завершил свой комментарий советник министра внутренних дел.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОП рассказали, почему оккупанты в бешенстве расстреливают Харьков. Российские оккупационные войска обстреливают Харьков из тяжелых реактивных систем залпового огня. Сегодня Харьков стал своеобразным Сталинградом 21 столетия. Об этом во время общения с журналистами рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Советник главы ОП отметил, что Харьков для российских кафиров является ключевым городом, который они хотят взять под свой контроль. Поэтому уже который день пытаются применять как тяжелую артиллерию, так и авиацию. В городе постоянно слышны звуки сирены и взрывы. По словам Арестовича, тем не менее, и защитники города, и терроборона отважно отражают атаки противника, что, в свою очередь, выводит из себя окупантов и те в бешенстве открывают огонь мирному населению. Он также добавил, что противник терпит очень большие потери, пытаясь оккупировать город.

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