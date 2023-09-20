Взрыв на грузовом судне вблизи Румынии: что известно

Румынские власти сообщили, что утром 20 сентября произошел взрыв на грузовом судне в Черном море вблизи портового города Сулина. Вероятно, корабль наткнулся на мину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Radio Free Europe.

Грузовое судно. Фото из открытых источников

По сообщению о взрыве Румыния отправила на место инцидента тральщик и водолазов. Службы чрезвычайных ситуаций эвакуировали 12 человек из поврежденного корабля.

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"Грузовое судно с цементом, которое плыло под флагом Того сообщило о взрыве в машинном отделении и попросило эвакуировать судно", — отметили в Минтранспорте Румынии.

Экипаж судна заявил, что взрыв мог произойти из-за морской мины времен Второй мировой войны. Власти Румынии пока не подтвердили причину взрыва.

Напомним, что война в Украине повлекла за собой значительные риски в черноморском регионе. На территории Румынии находили русские беспилотники. Кроме того, вблизи курортного поселка в Болгарии обнаружили российский дрон со взрывным зарядом, находившимся в водах Черного моря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна НАТО заявила о нарушении своего воздушного пространства российским дроном. Беспилотники РФ в очередной раз обнаружили на территории Румынии. Президент страны Клаус Иоганис сообщил, что это "непристойное нарушение".

Также "Комментарии" писали, что из-за угроз со стороны России, которая атакует украинские порты вблизи румынской границы, власти Румынии решили создать бомбоубежища. Кроме того, в пограничных селениях также будут объявлять воздушные тревоги. Одна из которых прозвучала в середине сентября.







