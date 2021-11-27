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Взрыв газа в Николаевской области - полностью разрушены угловые квартиры на трех этажах

ГСЧС и другие службы разбирают завалы, чтобы выявить всех пострадавших

сегодня, 13:46
Автор:

Елена Бурдейная
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ГСЧС сообщает о взрыве, который произошел в Николаевской области. Разрушены несколько квартир на верхнем этаже. Подозревают взрыв газа, сообщает пресс-служба ведомства.

Взрыв газа в Николаевской области - полностью разрушены угловые квартиры на трех этажах

Пятиэтажка после взрыва - фото ГСЧС

27 ноября 2021 г. около девяти утра произошел взрыв в одной из квартир кирпичного пятиэтажного дома в г. Новая Одесса Николаевской области. Спасатели ГСЧС прибыли по вызову и передали медикам трех человек.

В поврежденном подъезде разрушены комнаты, ориентировочно, трех угловых квартир с третьего по пятый этаж. Больше всего пострадала квартира на последнем этаже – она полностью разрушена.

Из здания вывели около 50 человек. Среди тех, кто доставлен в больницу, один человек получил повреждение позвоночника, двое находятся в шоковом состоянии.

Спасатели работают на месте взрыва с использованием спецтехники. Они пытаются достать из-под завалов еще двух человек, которые, вероятно, заблокированы в руинах. Известно, что среди них одинокая женщина, проживавшая в квартире на четвертом этаже.

К спасательной операции привлечены как работники ГСЧС (89 человек), так и Нацполиция (12 человек), также работает три бригады скорой медицинской помощи. Также приглашены две команды кинологов и двое психологов. Специалисты Облгаза и Облэнерго осматривают территорию и коммуникации, чтобы обеспечить безопасность и установить причину взрыва.

Жители разрушенного дома, согласно плану местных властей, будут расселены во временные жилища. На месте трагедии работает оперативный штаб.

Издание "Комментарии" напоминает, что 16 ноября 2021 г. взрыв произошел в многоэтажке в Днепре. Подробнее о работе пожарных можно прочесть по ссылке.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/132111.html
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