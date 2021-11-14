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В Днепре прогремел взрыв в пятиэтажке: есть погибшие

На месте пожара нашли тела людей

сегодня, 15:18
Автор:

Козлова Альбіна
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В Днепре прогремел взрыв в пятиэтажке: есть погибшие

На месте работали работники Службы спасения, фото ГСЧС

В одной из квартир произошел взрыв, а затем в помещении все начало гореть. Соседи, напуганные чрезвычайным событием, вызвали пожарных. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило 14 ноября около 6:25. Взрыв произошел в квартире на втором этаже, которая находилась в доме по улице Абхазской, в Соборном районе.

На место выехали три дежурных отделения пожарно-спасательных частей. Когда пожарные потушили огонь в помещении, то обнаружили два тела мужчины и женщины, которые проживали в квартире. Как сообщают в пресс-службе, из-за припаркованных автомобилей пожарный автомобиль не мог подьехать, поэтому пожарные прокладывали магистральную линию к подъезду. В ГСЧС отмечают, что из-за таких пробок возле домов спасатели могут не успеть оказать своевременную помощь гражданам.

Известно, что огонь уничтожил бытовые принадлежности и мебель, повредил стены жилой комнаты. Причина пожара устанавливается. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Личность погибшего 44-летнего мужчины установлена, личность женщины пока нет. На месте работали 11 пожарных.

Как сообщал портал "Комментарии", на дороге "Киев-Харьков-Довжанский" более трех суток тушили пожар на АЗС. Там взорвался газ и из подземной емкости несколько дней вытекали остатки газа. Причиной взрыва стала разгерметизация подземной емкости с газом.

Также мы писали, что в Индии произошел пожар в детской больнице. От огня погибли новорожденные малыши. Согласно предварительным данным, пожар в детской больнице города Бхопали возник из-за короткого замыкания.

В Днепре прогремел взрыв в пятиэтажке: есть погибшие - фото 2
В Днепре прогремел взрыв в пятиэтажке: есть погибшие - фото 3
В Днепре прогремел взрыв в пятиэтажке: есть погибшие - фото 4
В Днепре прогремел взрыв в пятиэтажке: есть погибшие - фото 5



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Источник: https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/33944.html
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