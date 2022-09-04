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Взрыв боеприпасов в Чернигове: стало известно, что количество пострадавших стремительно выросло

Число пострадавших в результате взрыва на выставке в Чернигове возросло до 13 человек

сегодня, 19:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Численность горожан, получивших ранения по причине взрыва боеприпасов во время их демонстрации в городе Чернигов, повысилась до 13 человек. Об этом сообщает "Суспільне".

Взрыв боеприпасов в Чернигове: стало известно, что количество пострадавших стремительно выросло

Трагедия в Чернигове. Фото: Суспильне

Как рассказал советник главы Черниговской ОВА Андрей Подорван, в медицинские учреждения доставили еще нескольких жителей города, которые находились рядом с выставочным стендом, когда произошел взрыв.

Сейчас стали известны данные, что из числа пострадавших есть шесть маленьких черниговцев в возрасте от 2 до 12 лет, двое из малышей находятся на лечении в медицинском учреждении. Еще были ранены шесть горожан и военнослужащий.

В палате травматологического отделения Черниговской больницы №2 находится мать двухлетнего мальчика. Сейчас ее личное состояние удовлетворительное. Но ее двухлетний малыш находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что президент Зеленский отреагировал на трагедию в Чернигове. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что правоохранители должны как можно скорее установить, кто и по каким причинам принес боевое оружие на выставку. 3 сентября в Чернигове на городской выставке сдетонировала РПГ, в результате чего травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет, двухлетний ребенок — в тяжелом состоянии. Владимир Зеленский прокомментировал эту трагедию и отметил, что все виновные будут привлечены к ответственности. Глава государства призвал представителей местных властей и правоохранителей по всей стране следить за тем, чтобы такое не повторилось. Также заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что у него был четкий и понятный разговор с главой Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом.



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Источник: https://suspilne.media/278229-kilkist-travmovanih-vnaslidok-vibuhu-na-valu-u-cernigovi-zrosla-do-13-ludej/
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