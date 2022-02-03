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Выпустил в голову автоматную очередь: в Днепропетровской области погиб 20-летний нацгвардеец

Еще один загадочный инцидент, случившийся в другой воинской части в Днепре

сегодня, 00:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Стало известно об очередном трагическом инциденте в Днепре. Загадочной является смерть еще одного солдата Нацгвардии из Кривого Рога. 20-летний защитник, которого через несколько дней ждала ротация, выстрелил себе в голову очередью из автомата. Об этом сообщает ТСН.

Выпустил в голову автоматную очередь: в Днепропетровской области погиб 20-летний нацгвардеец

Парень не дожил до ротации несколько дней (фото из открытых источников)

В июле 2021 года 20-летний солдат Анатолий Зозуля лишил себя жизни. Незадолго до этого он уведомил отца о проблемах на армейской службе. Он проходил службу в части 3011. Через несколько дней у него должна была состояться ротация.

Родные в отчаянии рассказывают, что сын в армии с октября 2020 года. Он проходил службу в Кривом Роге, затем продолжил ее в населенном пункте Благодатное Донецкой области. Охранял объект Батальонной тактической группы.

Командование 31 июля сообщило родным черное известие. Что молодой нацгвардеец покончил с собой, как был в наряде. Выстрелил себе в голову.

"Он получил сквозное огнестрельное шаровое ранение головы. Так написано в заключении. Это даже страшно читать. Выстрел произвел из автомата АК-47. Выпустил очередь из трех патронов", — говорит папа Анатолия.

Родители не верят, что их сын был склонен к самоубийству. У него не было вредных привычек, был спортсменом. . В армии его любили, нареканий у него не было.

Отец солдата обращает внимание, что Анатолия не стало почти сразу после того, как он звонил ему. В разговоре сын сообщил, что в воинской части происходит что-то странное, но никакой конкретики отец не услышал.

Старший Зозуля сетует, что сослуживцы не хотят с ним общаться.

Семья нацгвардейца, якобы выпустившего себе в голову автоматную очередь, обратилась за профессиональной защитой к адвокату Сергею Дорошу. Он намерен проверить обстоятельства этого загадочного самоубийства.

"Смысла лишать себя жизни у 20-летнего солдата не было. Отец купил ему квартиру, он имел обеспеченное светлое будущее. Служебная, медицинская и психологические характеристики были положительные. Следователь, который вел это дело, уволился. Он подал документы, чтобы провести посмертную психиатрическую экспертизу. Но ее все еще не провели и когда она состоится — неизвестно", — утверждает защитник  семьи.

Адвокат отметил, что у него нет планов просто так отказываться от этого трагического случая и дальше он будет выяснять всю правду.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Артемий Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре , признал вину.


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/vipustiv-u-golovu-avtomatnu-chergu-u-dnipropetrovskiy-oblasti-zagadkovo-zaginuv-sche-odin-nacgvardiyec-1967665.html
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