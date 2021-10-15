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Выкопали новые могилы: в Мелитополе показали жуткое "ковидное" кладбище (ВИДЕО)

Для умерших от коронавируса выделили целый квартал кладбища

сегодня, 18:40
Автор:

Лиля Воробьева

В Мелитополе показали кадры с жуткого "ковидного" кладбища. Для людей, которые умерли от коронавируса, выделили на новом кладбище целый квартал. Ситуация в городе по заболеваемости не улучшается . Жуткое видео опубликовали в Telegram-канале "Гнилая черешня".

Выкопали новые могилы: в Мелитополе показали жуткое "ковидное" кладбище (ВИДЕО)

Дрон показал квартал для жертв коронавируса сверху (фото скриншот с видео)

Стало известно, что в городе людям, которые не сделали прививку, запретили ездить в общественном транспорте. На опубликованных кадрах видно, что на кладбище уже выкопали новые могилы, а рядом с ними — десятки новых. Все эти кадры, которые были сняты дроном, выглядят жутко и страшно.

В заметке под видео говорится, что на новом кладбище специально для людей, ставших жертвами пандемии коронавируса выделили даже целый квартал. Также авторы текста пишут, что именно через 5 дней после празднования Дня города, люди массово начали болеть на короновирусную инфекцию.

В сети пользователи пишут, что десятки людей здесь похоронили уже в октябре. Также известно, что на День города действительно был праздничный концерт, где было огромное скопление людей без соблюдения карантина.

В местных СМИ пишут, что в городе сложная ситуация с коронавирусом. Больницы и морги заполнены, их тела негде держать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО рассказали, когда ожидать пик заболеваемости на коронавирус . Основной удар коронавируса в стране можно ожидать уже в конце октября. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Чиновник также отметил, что число занятых коек в  медучреждениях может достичь 50 000 одновременно.



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Источник: https://t.me/gnilayachereshnya
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