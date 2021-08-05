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Все время падала: на Херсонщине копы поймали пьяную горе-мать с младенцем

Женщина получила протокол от патрульных

сегодня, 17:20
Автор:

Хмільовська Інна

В Херсонской области в Геническе правоохранители заметили женщину с младенцем, которая странно вела себя. Горе-мать везла в коляске ребенка, а сама все время падала. Вела себя, как после нескольких рюмок алкоголя. Женщина получила от патрульных протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Херсонской области.

Все время падала: на Херсонщине копы поймали пьяную горе-мать с младенцем

Пьяная мать, фото патрульной полиции Херсонской области

На улице патрульные действительно увидели женщину с детской коляской и младенцем в ней. Одежда матери была грязной, а во время общения инспекторы заметили у нее признаки алкогольного опьянения.

Полицейские составили на 34-летнюю местную жительницу протокол по ч. 1 ст. 184 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КоАП и вызвали карету скорой. Ее годовалую дочь госпитализировали в районную больницу для обследования.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что пьяная женщина пыталась подкупить полицейских .В столице сотрудники полиции задержали женщину, которая была не совсем в трезвом состоянии и пыталась убежать от них. Она в какой-то момент наехал на бордюр на одной из киевских улиц, поэтому патрульные и обратили внимание на автомобиль Toyota. Копы увидели за рулем пьяную женщину. Когда инспектор попросил показать свои документы, нарушительница любезно согласилась и предоставила их. Но только дело дошло до поиска свидетелей, то начала бежать с места преступления, и спряталась в подземном паркинге.

Такое поведение не вызвало восторга в полиции, поэтому они вынуждены были отправить женщину в полицейский участок. Уже там она приняла попытку исправить ситуацию, предложив сотрудникам поехать к ней домой и вместе пожарить мясо.



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/bula-brudna-i-ves-chas-padala-u-hersonskiy-oblasti-p-yana-matir-vozila-nemovlya-vuliceyu-1840141.html?fbclid=IwAR1CyVsC3AR11IhGsQ7HvGYIW8F7lWTshXB-TFB_rOUputoPslBckl94-F0
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