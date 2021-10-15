logo
Русский Українська

BTC/USD

59940.25

ETH/USD

3796.13

LTC/USD

184.86

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Все тело в синяках: в Днепре шестиклассник жестоко избил учительницу
commentss НОВОСТИ Все новости

Все тело в синяках: в Днепре шестиклассник жестоко избил учительницу

Родители даже не извинились перед учительницей

сегодня, 17:57
Автор:

Лиля Воробьева

В Днепре ученик шестого класса избил свою учительницу с музыки. Педагог хотела забрать у него мобильный телефон. Стало известно, что шестиклассник играл на уроке и говорил нецензурную брань. Об этом сообщили в местном издании "Наш город".

Все тело в синяках: в Днепре шестиклассник жестоко избил учительницу

В Днепре ученик избил учительницу на уроке (фото из открытых источников)

Инцидент произошел в городской школе №94. Ученик на уроке музыки матерился и ел орехи, играл в телефоне и совсем не обращал внимание на замечания своего учителя, тогда педагог решила забрать гаджет. Но школьник избил учительницу музыкального искусства.

Дочь учительницы Ольга Остапенко рассказала о травмах, которые нанес ее матери ученик шестого класса. Она заявила, что руки, живот, грудная клетка ее матери все в синяках и гематомах. Также она отметила, что никогда подумала, что такие травмы может нанести ребенок, который учится в шестом классе.

Кроме этого, стало известно, что ученик уже не первый раз нападает на своих учителей и школьников. После избиения педагога родители хулигана с шестого класса, вроде, забрали документы своего чада со школы. Но они даже не попросили прощения за то, что их ребенок набросился с кулаками на учительницу. Сейчас в учебном заведении проводится проверка. Делом заинтересовались правоохранительные органы.

Директор городской школы №94 Евгения Таран сообщила, что надеется, что правоохранители по справедливости накажут родителей за поступок их ребенка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре в 9-классника случился инсульт. 15-летний ученик школы из города Днепр получил инсульт. Эта беда свалилась на ребенка случайно. Школьник потерял сознание и впал в кому. Сейчас ребенок на грани между жизнью и смертью.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nashemisto.dp.ua/2021/10/14/vse-telo-pokryto-krovopodtekami-v-dnepre-na-uroke-shkolnik-izbil-uchitelnicu/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ