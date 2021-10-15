Все тело в синяках: в Днепре шестиклассник жестоко избил учительницу

В Днепре ученик шестого класса избил свою учительницу с музыки. Педагог хотела забрать у него мобильный телефон. Стало известно, что шестиклассник играл на уроке и говорил нецензурную брань. Об этом сообщили в местном издании "Наш город". В Днепре ученик избил учительницу на уроке (фото из открытых источников) Инцидент произошел в городской школе №94. Ученик на уроке музыки матерился и ел орехи, играл в телефоне и совсем не обращал внимание на замечания своего учителя, тогда педагог решила забрать гаджет. Но школьник избил учительницу музыкального искусства.

Дочь учительницы Ольга Остапенко рассказала о травмах, которые нанес ее матери ученик шестого класса. Она заявила, что руки, живот, грудная клетка ее матери все в синяках и гематомах. Также она отметила, что никогда подумала, что такие травмы может нанести ребенок, который учится в шестом классе. Кроме этого, стало известно, что ученик уже не первый раз нападает на своих учителей и школьников. После избиения педагога родители хулигана с шестого класса, вроде, забрали документы своего чада со школы. Но они даже не попросили прощения за то, что их ребенок набросился с кулаками на учительницу. Сейчас в учебном заведении проводится проверка. Делом заинтересовались правоохранительные органы. Директор городской школы №94 Евгения Таран сообщила, что надеется, что правоохранители по справедливости накажут родителей за поступок их ребенка. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре в 9-классника случился инсульт. 15-летний ученик школы из города Днепр получил инсульт. Эта беда свалилась на ребенка случайно. Школьник потерял сознание и впал в кому. Сейчас ребенок на грани между жизнью и смертью.

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