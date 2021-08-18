logo
Русский Українська

BTC/USD

44801.07

ETH/USD

3029.21

LTC/USD

167.31

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Все тело в красных пятнах: на Закарпатье людей "атакуют" клопы из Америки (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Все тело в красных пятнах: на Закарпатье людей "атакуют" клопы из Америки (ФОТО)

Врачи рекомендуют не расчесывать место укуса, это может привести к еще большему отеку

18 августа 2021, 17:18
Автор:

Лиля Воробьева

Туристы и жители Закарпатья этим летом страдают от непонятного зуда. Его вызывает красная сыпь на теле, похожая на мелкие укусы. Люди уже заметили, что тело краснеет, а еще ощутимый сильный зуд после того, как они искупались на озере Дыйда, что в Береговском районе. Все отдыхающие говорят, что эта сыпь не от укусов комаров. Сообщает Mukachevo.net.

Все тело в красных пятнах: на Закарпатье людей "атакуют" клопы из Америки (ФОТО)

Клопы из Америки (фото из открытых источников)


Ученые объясняют эти симптомы у жителей Закарпатья вот как. Они говорят, что сюда, на горные озера, мигрировали американские насекомые-кровопийцы, которые добавили хлопот их соседям — жителям Словакии и Румынии.

Кусаючих насекомых еще называют платановыми клопами-кружевницами. Это инвазивный вид из Северной Америки. Они перебрались в Европу, в частности, хорошо прижились в Италии.

Все тело в красных пятнах: на Закарпатье людей ”атакуют” клопы из Америки (ФОТО) - фото 2

Укусы заокеанских насекомых-кровопийц могут вызвать у людей побочные реакции, например, дерматоз.

Как справиться с "эмигрантами"-кровопийцами?

Бороться с ними, говорят румынские ученые, непросто. Химические средства на них не действуют, потому что клопы-кружевницы имеют сильный иммунитет. А еще ничто не мешает им разводить себе подобных насекомых-кровопийц, у них, оказывается, нет врагов в природе.

"В своей экосистеме они эволюционировали вместе с другими насекомыми, а также бактериями и вирусами, которые контролируют и удерживают эти популяции в пределах нормы. В новых районах у этих насекомых нет собственных врагов, поэтому популяция не держится под контролем. В общем, природа регулирует эти вещи , но медленно. Поэтому единственный выход — это ждать когда появится местный вид бактерий, насекомых или птиц, которые будут использовать этих клопов в качестве пищи", — рассказывает научный сотрудник Института биологических исследований Адриан Руйканеску.

Пострадавшим от насекомых-кровопийц медики советуют средства, чтобы уменьшить зуд. Прежде всего нужно промыть пострадавшие места на теле водой с мылом. Можно воспользоваться специальными кремами, а еще принять антигистаминные лекарства.

Пригодится лед, который через ткань хорошо положить на болезненные места. Он снимет отек и зуд. Еще простой метод: размешать в небольшом количестве воды 1 чайную ложку соды, чтобы была густая паста, и ею смазать проблемные места. Минут через 10-15 ее можно смыть водой. Если насекомые ужалили разные места на теле, хорошо принять теплый душ.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что на Закарпатье столкнулись пассажирский поезд и грузовик.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2805556
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ