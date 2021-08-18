Все тело в красных пятнах: на Закарпатье людей "атакуют" клопы из Америки (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Туристы и жители Закарпатья этим летом страдают от непонятного зуда. Его вызывает красная сыпь на теле, похожая на мелкие укусы. Люди уже заметили, что тело краснеет, а еще ощутимый сильный зуд после того, как они искупались на озере Дыйда, что в Береговском районе. Все отдыхающие говорят, что эта сыпь не от укусов комаров. Сообщает Mukachevo.net.
Клопы из Америки (фото из открытых источников)
Ученые объясняют эти симптомы у жителей Закарпатья вот как. Они говорят, что сюда, на горные озера, мигрировали американские насекомые-кровопийцы, которые добавили хлопот их соседям — жителям Словакии и Румынии.
Кусаючих насекомых еще называют платановыми клопами-кружевницами. Это инвазивный вид из Северной Америки. Они перебрались в Европу, в частности, хорошо прижились в Италии.
Укусы заокеанских насекомых-кровопийц могут вызвать у людей побочные реакции, например, дерматоз.
Как справиться с "эмигрантами"-кровопийцами?
Бороться с ними, говорят румынские ученые, непросто. Химические средства на них не действуют, потому что клопы-кружевницы имеют сильный иммунитет. А еще ничто не мешает им разводить себе подобных насекомых-кровопийц, у них, оказывается, нет врагов в природе.
Пострадавшим от насекомых-кровопийц медики советуют средства, чтобы уменьшить зуд. Прежде всего нужно промыть пострадавшие места на теле водой с мылом. Можно воспользоваться специальными кремами, а еще принять антигистаминные лекарства.
Пригодится лед, который через ткань хорошо положить на болезненные места. Он снимет отек и зуд. Еще простой метод: размешать в небольшом количестве воды 1 чайную ложку соды, чтобы была густая паста, и ею смазать проблемные места. Минут через 10-15 ее можно смыть водой. Если насекомые ужалили разные места на теле, хорошо принять теплый душ.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что на Закарпатье столкнулись пассажирский поезд и грузовик.
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