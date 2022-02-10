Все началось с температуры: в Полтавской области при странных обстоятельствах скончался 3-летний ребенок

В населенном пункте Глобино Полтавского региона ушла из жизни 3-летняя малышка. Врачи диагностировали у ребенка отек головного мозга. Об этом сообщает "Общественное".

Девочке было всего 3 года (фото из открытых источников)

Как отметил директор местного медицинского учреждения Яков Синаюк, девочку госпитализировали, когда она находилась в состоянии клинической смерти. Врачи, невзирая на все усилия, не смогли ее спасти.

По словам пресс-секретаря местного управления полиции в городе Кременчуг Анны Васенко, работники полиции по этому факту начали следствие. Как они установили, малышка начала болеть в начале месяца, имела высокую температуру. Родители увезли ее к частному врачу, но позже больного ребенка госпитализировали в городскую больницу.

Представительница полиции отметила, что уголовное производство было открыто по факту смерти. Судебно-медицинский эксперт должен дать заключение, от чего умерла малышка. Ушла из жизни от приобретенной болезни, или этот недуг приобретен по той причине, что применили не тот препарат, что и повлекло за собой отек головного мозга девочки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области погибла маленькая девочка, пока ее мама была в магазине. В Полтавской области, в городке Лубны во время внезапного пожара трагически погибла полуторагодовалая малышка. Это произошло в тот роковой промежуток времени, когда ее мама побежала в торговое заведение, недалеко от их дома. Именно в ее отсутствие там возник пожар. Спасатели нашли маленькую на полу рядом с дверью. Врачи, к сожалению, не смогли вернуть ребенка к жизни, хотя сразу начали проводить комплекс реанимационных действий.

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