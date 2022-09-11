Враг выпустил ракету по жилому дому в Днепре, обстрелял Никополь «Градами»

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Давиденко Евгения
В ночь на воскресенье российские
вооруженные силы ударили ракетой по жилому дому в центре города Днепр.
Обстрелы Днепропетровщины
Об этом сообщает председатель
Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в соцсети Tеlegram.
По его данным, в результате ракетного удара ранения
получил 72-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Кроме
того, в городе разрушены административные здания, магазины, рынок, склады и
жилые дома. Детали пока уточняются.
Кроме того, враг трижды обстрелял Никополь. В целом российские войска выпустили по городу больше 35 снарядов с "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате атаки ранения получили трое мирных жителей – двое мужчин и женщина. В сообщении уточняется, что мужчины находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.
В Никополе на утро обнаружены следующие разрушения
инфраструктуры: изуродованы 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных
заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили,
газопроводы и линии электропередач.
Ударил враг и по Марганецкой громаде. По предварительным данным, обошлось
без раненых и разрушений.
Ранее в комментарии изданию политолог,
конфликтолог Богдан Петренко отметил, что продвижения наших войск в
Херсонской и Харьковской областях — это не перехват стратегической инициативы,
а пока тактические победы Украины. Но если сейчас россияне не смогут провести
удачные для себя операции, то не только лишатся инициативы, но и получат
обострение недовольств внутри страны. Он также подчеркнул, что сильная сторона Украины на сегодня — накопление
западного оружия и преимущество в пехоте. Однако у россиян есть новый 3
армейский корпус и пока преимущества в артиллерии и в воздухе.
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