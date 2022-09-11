Враг выпустил ракету по жилому дому в Днепре, обстрелял Никополь «Градами»

В ночь на воскресенье российские вооруженные силы ударили ракетой по жилому дому в центре города Днепр.

Обстрелы Днепропетровщины

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в соцсети Tеlegram.

По его данным, в результате ракетного удара ранения получил 72-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Кроме того, в городе разрушены административные здания, магазины, рынок, склады и жилые дома. Детали пока уточняются.



Кроме того, враг трижды обстрелял Никополь. В целом российские войска выпустили по городу больше 35 снарядов с "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате атаки ранения получили трое мирных жителей – двое мужчин и женщина. В сообщении уточняется, что мужчины находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.





В Никополе на утро обнаружены следующие разрушения инфраструктуры: изуродованы 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Ударил враг и по Марганецкой громаде. По предварительным данным, обошлось без раненых и разрушений.

Ранее в комментарии изданию политолог, конфликтолог Богдан Петренко отметил, что продвижения наших войск в Херсонской и Харьковской областях — это не перехват стратегической инициативы, а пока тактические победы Украины. Но если сейчас россияне не смогут провести удачные для себя операции, то не только лишатся инициативы, но и получат обострение недовольств внутри страны. Он также подчеркнул, что сильная сторона Украины на сегодня — накопление западного оружия и преимущество в пехоте. Однако у россиян есть новый 3 армейский корпус и пока преимущества в артиллерии и в воздухе.







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