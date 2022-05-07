Враг ударил ракетами по Полтавщине

Утром 7 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Карловка Полтавской области. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Карловка - фото из открытых источников

"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", — написал глава Полтавской ОВА.

Отметим, что город Карловка расположен на правом берегу реки Орчик на расстоянии примерно 50 км от областного центра города Полтавы.

Напомним, что по состоянию на 5 мая, за 71 сутки полномасштабной войны оккупанты выпустили 2014 ракет по украинским населенным пунктам. Кроме того, Генеральный штаб зафиксировал 2682 вылета российских истребителей в украинском небе.

По состоянию на 6 мая они обстреляли почти 400 учреждений здравоохранения. Ракетные удары – это не только экономические потери, но и человеческие жертвы. За время с 24 февраля в Украине стало почти невозможным оказание помощи в лечении онкологии, не хватает инсулина для больных диабетом, катастрофическая нехватка антибиотиков. Многие украинские дети с онкологией приняли на лечение европейские страны.

Ранее "Комментарии" писали, что оккупационные российские войска не оставляют попыток наступления в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над Луганской и Донецкой областью и содержания сухопутного коридора между указанными регионами и оккупированным полуостровом Крым. Кроме того, на Слобожанском направлении войска россии продолжают обстреливать артиллерией населенные пункты вблизи города Харьков.





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