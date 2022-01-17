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Возле Запорожья подростки пытали 14-летнего парня: новые подробности

Полиция начала еще два уголовных производства по статьям разбой и сексуальное насилие

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В Запорожском регионе два 15-летние подростки пытали и подвергали сексуальному насилию своего на год младшего ровесника. С поличным их задержали полицейские. Об этом сообщили сотрудники отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Запорожского региона.

Возле Запорожья подростки пытали 14-летнего парня: новые подробности

Подростки издевались над своим сверстником (фото из открытых источников)

По обнародованной на сайте ведомства информации, ввиду только выявленных обстоятельств во время проведения досудебного следствия по правовой квалификации ч. 2 ст. 127 УК Украины – это пытки, открыто еще два уголовных дела. В частности, это – ч. 2 ст. 187 – разбой и ч. 3 ст. 153. Это — сексуальное насилие Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи решают вопрос о дальнейшей правовой квалификации других уголовных действий двух подозреваемых.

Также запорожская полиция информирует, что два участника, совершавших противоправные действия, задержаны в рамках ст. 208 КПК Украины. Оба фигуранта – 15-летние студенты одного из местных учебных заведений.

Отдел коммуникаций полицейского ведомства информирует, что в ближайшие дни двое несовершеннолетних подозреваемых будут проинформированы о подозрении и избрании им меры пресечения. Одна из самых строгих санкций по уже упоминавшимся статьям предусматривает тюремное заключение до десяти лет и конфискацию имущества.

Как сообщают журналисты УНИАН, ссылаясь на собственных информаторов в полиции, два несовершеннолетних парня хотели подвергнуть изнасилованию своего знакомого, используя для этого бейсбольную биту.

Полицейские рассказывают, что учащиеся нашли повод для издевательств над ровесником – ревность. Он встречался с девушкой, а экс-одноклассник на волне ревности поставил себе цель – жестоко наказать соперника. Обиженный подключил к этим разборкам приятелей, и те вызвали виновника на  "разговор".

Мама пострадавшего подростка рассказывала представителям медиа, что компания злоумышленников насчитывала семерых участников, были здесь даже 13-летние девчонки.

По предварительной информации, компания несовершеннолетних — шестеро подростков, которым было от 12 до 15 лет — завели своего экс-одноклассника в один из домов в населенном пункте Кушугум. Там участники разборок избили подростка, наносили унижение и всевозможные издевательства.

Обеспокоенные родственники начали его искать, потому что мобильный студента был отключен.

Как рассказала мать избитого парня, его беспощадно били, гасили об него окурки, обливали ледяной водой, раздели и так вели по улице.

Сейчас подростков-участников жестокой разборки установили, полицейские нашли и завезли их в управление полиции, где опрашивали в присутствии родителей.

По установленным фактам возбуждено уголовное дело по правовой квалификации ч. 2 ст. 127, это – пытки УК Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге 15-летние подростки посреди улицы избили, изнасиловали и ограбили женщину.



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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/na-zaporizhzhi-policziya-provodit-rozsliduvannya-za-faktom-katuvannya-nepovnolitnogo
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