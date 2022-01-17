Возле Запорожья подростки пытали 14-летнего парня: новые подробности

В Запорожском регионе два 15-летние подростки пытали и подвергали сексуальному насилию своего на год младшего ровесника. С поличным их задержали полицейские. Об этом сообщили сотрудники отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Запорожского региона.

Подростки издевались над своим сверстником (фото из открытых источников)

По обнародованной на сайте ведомства информации, ввиду только выявленных обстоятельств во время проведения досудебного следствия по правовой квалификации ч. 2 ст. 127 УК Украины – это пытки, открыто еще два уголовных дела. В частности, это – ч. 2 ст. 187 – разбой и ч. 3 ст. 153. Это — сексуальное насилие Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи решают вопрос о дальнейшей правовой квалификации других уголовных действий двух подозреваемых.

Также запорожская полиция информирует, что два участника, совершавших противоправные действия, задержаны в рамках ст. 208 КПК Украины. Оба фигуранта – 15-летние студенты одного из местных учебных заведений.

Отдел коммуникаций полицейского ведомства информирует, что в ближайшие дни двое несовершеннолетних подозреваемых будут проинформированы о подозрении и избрании им меры пресечения. Одна из самых строгих санкций по уже упоминавшимся статьям предусматривает тюремное заключение до десяти лет и конфискацию имущества.

Как сообщают журналисты УНИАН, ссылаясь на собственных информаторов в полиции, два несовершеннолетних парня хотели подвергнуть изнасилованию своего знакомого, используя для этого бейсбольную биту.

Полицейские рассказывают, что учащиеся нашли повод для издевательств над ровесником – ревность. Он встречался с девушкой, а экс-одноклассник на волне ревности поставил себе цель – жестоко наказать соперника. Обиженный подключил к этим разборкам приятелей, и те вызвали виновника на "разговор".

Мама пострадавшего подростка рассказывала представителям медиа, что компания злоумышленников насчитывала семерых участников, были здесь даже 13-летние девчонки.

По предварительной информации, компания несовершеннолетних — шестеро подростков, которым было от 12 до 15 лет — завели своего экс-одноклассника в один из домов в населенном пункте Кушугум. Там участники разборок избили подростка, наносили унижение и всевозможные издевательства.

Обеспокоенные родственники начали его искать, потому что мобильный студента был отключен.

Как рассказала мать избитого парня, его беспощадно били, гасили об него окурки, обливали ледяной водой, раздели и так вели по улице.

Сейчас подростков-участников жестокой разборки установили, полицейские нашли и завезли их в управление полиции, где опрашивали в присутствии родителей.

По установленным фактам возбуждено уголовное дело по правовой квалификации ч. 2 ст. 127, это – пытки УК Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге 15-летние подростки посреди улицы избили, изнасиловали и ограбили женщину.





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