Возле Запорожья археологи нашли череп, которому 7000 лет (ФОТО)

Во время раскопок на территории Запорожской области, в местности Мамай-Гора рядом с рекой Днепр ученые-археологи обнаружили человеческий череп, которому почти 7 тысяч лет. Об этом написала в социальных сетях Инна Потехина, представляющая Институт археологии НАН Украины и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Черепу несколько тысяч лет (фото из открытых источников)

Как отметила археолог, ее коллеги, находясь в экспедиции в Запорожской области, проводили здесь раскопки и обнаружили остатки крупного неолитического некрополя еще в прошлом году. Останки с этого места расчищают и будут отправлять для дальнейшего изучения.

По словам Инны Потехиной, череп еще немного осторожно расчистят и можно будет рассмотреть реальные черты лица, которые имел наш далекий предок. У него было широкое лицо и наклонный лоб, "низкие прямоугольные орбиты, мужественные очертания нижней челюсти", — резюмировала сотрудница Института археологии НАН Украины.

После того как будет сделан анализ ДНК, ученые-археологи смогут более подробно рассказать о человеке, чей череп они нашли, в частности, о его социальном положении и о том, чем он занимался в те далекие времена.





Напомним, что "Комментарии" сообщили, что археологи откопали череп, которому 2 миллиона лет. Ученые считают, что им очень повезло, ведь большая часть выкопанных останков – это зубы. Австралийские исследователи обнаружили необычную находку на археологических раскопках в Южной Африке. Археологи откопали череп, которому, по предварительным оценкам, 2 миллиона лет. Ученые отмечают, что эта находка сможет пролить свет на эволюцию человека. Экспертиза показала, что череп принадлежал представителю мужского пола вида Paranthropus Robustus.

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