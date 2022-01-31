logo

BTC/USD

38483.45

ETH/USD

2680.89

LTC/USD

109.99

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Возле Запорожья археологи нашли череп, которому 7000 лет (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Возле Запорожья археологи нашли череп, которому 7000 лет (ФОТО)

Археологи нашли череп на Мамай-Горе

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во время раскопок на территории Запорожской области, в местности Мамай-Гора рядом с рекой Днепр ученые-археологи обнаружили человеческий череп, которому почти 7 тысяч лет. Об этом написала в социальных сетях Инна Потехина, представляющая Институт археологии НАН Украины и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Возле Запорожья археологи нашли череп, которому 7000 лет (ФОТО)

Черепу несколько тысяч лет (фото из открытых источников)

Как отметила археолог, ее коллеги, находясь в экспедиции в Запорожской области, проводили здесь раскопки и обнаружили остатки крупного неолитического некрополя еще в прошлом году. Останки с этого места расчищают и будут отправлять для дальнейшего изучения.

По словам Инны Потехиной, череп еще немного осторожно расчистят и можно будет рассмотреть реальные черты лица, которые имел наш далекий предок. У него было широкое лицо и наклонный лоб, "низкие прямоугольные орбиты, мужественные очертания нижней челюсти", — резюмировала сотрудница Института археологии НАН Украины.

После того как будет сделан анализ ДНК, ученые-археологи смогут более подробно рассказать о человеке, чей череп они нашли, в частности, о его социальном положении и о том, чем он занимался в те далекие времена.

Возле Запорожья археологи нашли череп, которому 7000 лет (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что археологи откопали череп, которому 2 миллиона лет. Ученые считают, что им очень повезло, ведь большая часть выкопанных останков – это зубы. Австралийские исследователи обнаружили необычную находку на археологических раскопках в Южной Африке. Археологи откопали череп, которому, по предварительным оценкам, 2 миллиона лет. Ученые отмечают, что эта находка сможет пролить свет на эволюцию человека. Экспертиза показала, что череп принадлежал представителю мужского пола вида Paranthropus Robustus.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/inna.potekhina.9/posts/5188170811217336
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!