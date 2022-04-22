Возле Мариуполя нашли еще одну братскую могилу: что известно о зверствах оккупантов.

Недалеко от населенного пункта Виноградное в пределах города Мариуполь российские захватчики совершили еще одно общее захоронение, в котором закапывали свои жертвы из этого города. Об этом сообщил советник главы города Мариуполь Петр Андрющенко.

Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу (фото из открытых источников)

"Мариуполь. На данный момент. Военные преступления. Нами получена новая информация о массовом захоронении погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений", — рассказал городской чиновник.

При этом это братское захоронение было обнаружено на территории Левобережного района недалеко от кладбища, что в селе Виноградное.

Советник мэра города добавил, что этот факт является доказательством того, что захватчики скрывают свои преступления, собирая, совершая захоронения и кремацию погибших жителей на территории каждого района Мариуполя.

"Ориентировочное место устройства массового захоронения обозначили на карте. Как и в предыдущий раз обращаемся к журналистскому сообществу для фиксации через сотовые снимки расположения могильника", — подытожил Андрющенко.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что для спасения людей в Мариуполе требуется один день прекращения огня. По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко – главная предпосылка для эвакуации мирных жителей с заблокированного завода "Азовсталь" – это всего один день без огня, чтобы вывести из заблокированного предприятия гражданских жителей. Мэр Мариуполя убежден, что для спасения горожан нужно достичь договоренностей об "одном четком дне прекращения огня". Но неизвестно, удастся договориться об этом с захватчиками. Ведь, по словам главы города, российские военные постоянно идут на нарушение договоренностей об открытии гуманитарных коридоров.

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