Возле Львова опрокинулась фура с глицерином: водителя забрали в больницу обмороженным (ФОТО)

На территории Львовской области в городе Самборе съехал в придорожный кювет на скорости и после перевернулся грузовик, который вез глицерин. Обмороженного водителя авто после ДТП отвезли в медицинское учреждение. Об этом сообщает Самборский местный отдел ГУ ГСЧС Львовского региона.

Возле Львова перевернулся грузовик с глицерином (facebook.com)

Чрезвычайный инцидент произошел 12 декабря в обеденное время по той причине, что водитель грузового авто не справился с его управлением. Грузовик на скорости вынесло в придорожный кювет в районе улицы Промышленной города Самбора. Фура еще и опрокинулась.

Как отмечают львовские спасатели, промышленная продукция – жидкий глицерин, который перевозил грузовик, к счастью, не вытек из цистерны.

После дорожно-транспортного происшествия водителя грузовика медики госпитализировали в Самборскую центральную больницу.

Напомним, в "Комментариях" сообщается, что сбил монахиню и протащил труп 7 километров . В городе Львов судебное учреждение определило меру пресечения водителю маршрутного такси, который в минувшую субботу, 20 ноября на пересечении проспекта Свободы и улицы Дорошенко совершил наезд на монахиню и протянул ее тело 7 километров. После смертельного наезда водитель буса скрылся с места трагедии и ездил по городу. Тело 48-летней монахини прохожие увидели на городской остановке этого маршрута на улице Дж. Вашингтона. В этот понедельник, 22 ноября городское судебное учреждение избрало обвиняемому меру пресечения. 47-летний водитель будет находиться в СИЗО. По обнародованной полицией информации, представители следственного отдела, расследующие преступления в транспортной сфере Нацполиции Львовщины, проинформировали его о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

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