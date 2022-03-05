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Война в Украине: в Николаеве в случае наступления сорвут мосты

В Николаеве специально подготовят мосты в случае проникновения оккупантов ночью

5 марта 2022, 00:25 comments1100
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Николаев специально подготовили мосты, если оккупанты вздумают проникнуть ночью. Об этом информирует РБК-Украина, обнародуя комментарий по этому поводу Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Война в Украине: в Николаеве в случае наступления сорвут мосты

В Николаеве готовятся к наступлению врага (фото из открытых источников)

По его словам, городские мосты разведены и заминированы. Когда оккупанты  будут врываться на территорию города и пытаются их возвести, то их взорвут. Завтра снова будем возводить мосты. Будем действовать по ситуации. Возведение мостов состоится исключительно по приказу из военной администрации.

Мэр рассказал, какой может быть ночь в областном центре.

"Мне кажется, что у нас сегодня могут быть авиа- или ракетные удары. Подготовка к заходу в город и к городским войнам", — подытожил Сенкевич.

Мэр добавил, что сейчас массового проникновения российских военных нет.

По его словам, возможно, работают некоторые ДРГ, их в данный момент отрабатывают представители полиции, СБУ и нацгвардии вместе с бойцами терробороны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты нацелились на Николаев. На девятый день военного противостояния Украины с Россией армия оккупантов может попытаться завладеть Николаевом. Силы противника подошли к городу по нескольким направлениям. Как утверждает Николаевский городской голова, в настоящее время в областной центр Николаевской области по херсонскому направлению идет на прорыв колонна вражеских танков. Танки были бы уже в городе, но агрессору пришлось вступить в бой. Еще сюда подходят военные подразделения из Баштанского и Снегиревского направлений. Двигаются большие колонны военной техники, среди которых танки, установки "Град".


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaeve-budut-sorvany-mosty-vtorzhenii-1646424522.html
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comments

Обсуждения

Федайкин

5 марта 2022, 00:41

Он их строил чтоб взрывать.

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