Война в Украине: известно, какие потери в Запорожской области

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал о жертвах среди мирных граждан региона, случившихся после обстрелов захватчиков. При этом он отметил, что сейчас возбуждены сотни уголовных производств. Об этом чиновник рассказал, участвуя в телемарафоне.

Александр Старух рассказал о жертвах в Запорожской области (фото из открытых источников)

Как он сказал, в регионе есть освобожденные населенные пункты, где немало жертв среди местных жителей.

"Не хочу пугать. Но у нас таких Буч не одна. У нас есть села, которые мы освобождали. Буча это конечно большой город, но когда в селе жило 120 человек, а 17-20 погибло, то если брать пропорционально, то это тоже большие потери", — сообщил глава ОВА.

Он резюмировал, что подобные преступления фиксируют. Сейчас уже возбуждены сотни уголовных производств.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Харьковская областная прокуратура расследует российские преступления. Прокуроры Харьковщины работают круглосуточно, чтобы наказать российских преступников, вторгшихся на территорию Украины и убивающих мирных людей. Такое заявление было сделано в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, в настоящее время в Единый реестр досудебных расследований внесли 604 уголовных введения, все необходимые следственные действия продолжаются. Сообщается, что при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту экоцида (ст. 441 УК Украины). 6 марта 2022 года ВС РФ произвели обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ).

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