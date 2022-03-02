Вооруженные силы Украины впервые перешли в наступление на Донбассе: подробности из Офиса президента

Представитель офиса президента Алексей Арестович сообщил приятную новость. Украинские военнослужащие впервые за время оборонительных боев начали наступать на врага в Донбассе. Они продвигаются вперед в окрестностях оккупированной Горловки на территории Донецкой области.

Алексей Арестович сообщил о первом наступлении украинских военных в окрестностях Горловки (фото из открытых источников)

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского сообщил об этом представителям СМИ во время онлайн-брифинга, транслировавшегося в социальных сетях.

По словам Алексея Арестовича, из зоны ООС поступила хорошая новость. Большинство украинских военных подразделений удерживаются на своих позициях. Вместе с тем одна украинская бригада перешла в наступление и даже продвинулась вперед по окрестностям Горловки. Украинские защитники сейчас закрепляют там свои позиции и, возможно, будут дальше продолжать наступление. Это не может не быть хорошей новостью, ведь впервые на 7 день непрерывной российской агрессии украинские боевые силы пошли в наступление на отдельном донецком направлении.

"И я думаю, что это не последнее наступление, и не последнее контрнаступление, и будет время, – скоро придет, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только защищать", – резюмировал Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского.

Важно, что еще раньше было сообщение от украинских военных, что бойцы 95-й ОДШБр таки ворвались в Горловку и нанесли ощутимый ущерб агрессору. Но, как сообщили наши военные, бойцы бригады не смогли закрепиться в этом донецком населенном пункте по той причине, что захватчики снова начали мощно атаковать наших защитников.

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