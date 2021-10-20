Волонтер рассказала, что в Одессе началась сортировка больных на COVID-19, которые нуждаются в госпитализации

В городе Одесса ковидних больных в медицинских учреждениях сортируют при проведении госпитализации. В частности, с большой неохотой медики едут на вызовы к пожилым людям, которые еще и имеют тяжелые побочные болезни кроме коронавируса. Об этом в социальных сетях информирует общественный деятель, руководитель "Корпорации монстров" Екатерина Ножевникова.

В Одессе началось сортировки больных COVID-19 (фото facebook.com/moz.ukr)

В качестве примера, известный в городе волонтер привела несколько случаев, в которых была задействована сама и,что говорят сами за себя. При том, что ситуация со вспышкой ковидной болезни в регионе очень серьезная.

Именно к руководительнице "Корпорации монстров" обратилась одесситка за помощью в госпитализации старенькой мамы.

По ее словам, одесситка пожилого возраста чувствовала себя все хуже, карета скорой помощи так и не приехала. В местных медицинских учреждениях говорили одно, что нет свободных мест. В конце дня растревоженная горожанка сообщила, что больная бабушка умерла, а медицинская бригада так и не появилась.

Еще одного тяжело больного земляка активистка взялась класть в медицинское учреждение сама. Ему 62-лет, уровень сатурации 70, легкие поражены более, чем на половину. Кроме того, этот одессит страдает онкозаболеванием, прошел две химиотерапии. Медицинская бригада с ковидным больным несколько часов путешествовала по городу. От одного медицинского учреждения в другое. Во всех ковид-отделениях отвечали, что его негде пристроить.

Руководитель "Корпорации монстров" сама звонила во все больницы и медицинским должностным лицам, чтобы помогли в этой ситуации. Наконец она услышала, что кровать для него нашли.

Как она написала, еще 2 часа ждали на входе. Не кладут больного. Родные звонят мне, я — всем своим знакомым медработникам, родные — врачам. Затем волонтеру, то есть мне. Сделали за это время более 20 телефонных звонков. Что нам сказали "без прикрас". У этого больного онкозаболевание гортани, для чего его брать на лечение? Вот так сортируют медики теперь ковидных больных, — откровенно называет вещи своими именами Екатерина Ножевникова.

Таки с угрозой огласки на всю Одессу больного "пихнули" в стационар. Волонтер также открыто говорит о том, что местные медики не выявляют реальное положение вещей и не говорят честно о том, что свободных коек в ковидных отделениях нет.

По словам волонтера, если со свободными кроватями — проблема, то об этом нужно информировать открыто. Чтобы горожане знали реальное положение дел не питали никакой надежды. А еще, чтобы экономить время и не гнать медицинские машины от одного медицинского учреждения в другое.

Также общественная активистка резко говорит и о том, что даже в больницах спасти могут не всех. Она получила много сообщений, что медики просто не идут к больным пациентам. В Одессе не хватает медицинских работников.

Как она утверждает, сейчас такая ситуация в городе: на двух врачей приходится 150 госпитализированных. Невозможно помочь всем. Количество инфицированных растет, а врачей становится меньше.

По данным руководительницы "Корпорации монстров" только вчера, 19 октября в Одессе ушли из жизни из-за болезни 58 человек. Но это официальный показатель. Настоящее количество умерших больше. Это следствие того, органы статистики, медицинские учреждения имеют заниженную информацию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО рассказали, когда ожидать пик заболеваемости на коронавирус.

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