Военные пытались похитить оружие из воинской части

Оперативники СБУ разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил на попытке продажи неучтенного стрелкового оружия и боеприпасов, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Оружие (фото из открытых источников)

Правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений. Там они изъяли: 4 автоматических станковых гранатомета; 2 ручных противотанковых гранатомета; модернизированный пулемет Калашникова; танковые пулеметы Калашникова; автомат Калашникова АК 74; автомат Калашникова АК 47; 4 автомата Калашникова с металлическим складным прикладом; 10 подствольных гранатометов ГП 25; пистолет Макарова; 3 ствола.





"Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее 10 июня контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ, который был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР". Правоохранители установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС. Кроме этого агент вражеской спецслужбы заявлял о готовности к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью мужчина накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков, больше читайте в нашем материале.

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