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Военные "Азова" обвинили командира морпехов в попытке бегства из окруженного Мариуполя

Военные говорят, что, если бы не действия Баранюка, украинские защитники могли бы еще долго держать оборону на правом берегу Мариуполя

сегодня, 19:12
Автор:

Лиля Воробьева
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Военные полка "Азов", которые сейчас защищают Мариуполь, обвиняют командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка, который попытался скрыться из окруженного города. Об этом во время брифинга, состоявшегося на предприятии "Азовсталь", отметил представитель разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

Военные "Азова" обвинили командира морпехов в попытке бегства из окруженного Мариуполя

В полку "Азов" обвинили командира морпехов в попытке бегства из блокадного (фото из открытых источников)

Как отметил офицер, такой вариант действий для тех, кто защищает Мариуполь – неприемлем – организовать побег, ведь это означает забыть о воинской обязанности и присяге, которую принимал каждый.

Представитель полка "Азов" рассказал, что так поступил командир морских пехотинцев из 36-й бригады, что не захотел выполнять поставленный приказ и хотел бежать из Мариуполя с частью бойцов и техникой, совершив прорыв к позициям бойцов ВСУ.

"Можно попытаться бежать как трус. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти и один человек погиб", – заявил Самойленко.

Он, в частности, дал подтверждение, что речь идет о Владимире Баранюке.

По его словам, думать, как сохранить свою жизнь и ухватиться даже за краткую возможность ее продолжать, как это делал названный военный, — "великий стыд".

Ведь сейчас украинские защитники в осажденном городе находятся более чем 100 км от позиций нашей армии, поэтому совершить прорыв к ним нереально.

Также командир полка "Азов" Денис Прокопенко объяснил, что такой маневр представителя 36-й бригады морской пехоты закончился тем, что в городе на заводе "Ильича" были утрачены важные плацдармы обороны.

Прокопенко объяснил, что если бы командир морских пехотинцев 36-й бригады не пошел на этот прорыв с названного предприятия, защитники города могли бы долгое время обороняться на правом берегу города Мариуполь.

"Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным, на заводе "Ильича" еще достаточно долго можно было держать оборону, но почему такое решение было принято, мне неизвестно", — подытожил командир полка "Азов".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Азове" рассказали о подарке , который не могут позволить себе сделать россиянам.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GmRWPOoESGQ&ab_channel=hromadske
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Обсуждения

Oleg

сегодня, 18:17

Ну вот и очередная сдача Гайдая, Нижнее успешно сдал. Остались Лисичанск и Северодонецк и можно поздравить Гайдая с контролеваной сдачей Луганской обл., с поставленной задачей справился. Орден конечно же получишь за это.

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