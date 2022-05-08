Военные "Азова" обвинили командира морпехов в попытке бегства из окруженного Мариуполя

Военные полка "Азов", которые сейчас защищают Мариуполь, обвиняют командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка, который попытался скрыться из окруженного города. Об этом во время брифинга, состоявшегося на предприятии "Азовсталь", отметил представитель разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

В полку "Азов" обвинили командира морпехов в попытке бегства из блокадного (фото из открытых источников)

Как отметил офицер, такой вариант действий для тех, кто защищает Мариуполь – неприемлем – организовать побег, ведь это означает забыть о воинской обязанности и присяге, которую принимал каждый.

Представитель полка "Азов" рассказал, что так поступил командир морских пехотинцев из 36-й бригады, что не захотел выполнять поставленный приказ и хотел бежать из Мариуполя с частью бойцов и техникой, совершив прорыв к позициям бойцов ВСУ.

"Можно попытаться бежать как трус. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти и один человек погиб", – заявил Самойленко.

Он, в частности, дал подтверждение, что речь идет о Владимире Баранюке.

По его словам, думать, как сохранить свою жизнь и ухватиться даже за краткую возможность ее продолжать, как это делал названный военный, — "великий стыд".

Ведь сейчас украинские защитники в осажденном городе находятся более чем 100 км от позиций нашей армии, поэтому совершить прорыв к ним нереально.

Также командир полка "Азов" Денис Прокопенко объяснил, что такой маневр представителя 36-й бригады морской пехоты закончился тем, что в городе на заводе "Ильича" были утрачены важные плацдармы обороны.

Прокопенко объяснил, что если бы командир морских пехотинцев 36-й бригады не пошел на этот прорыв с названного предприятия, защитники города могли бы долгое время обороняться на правом берегу города Мариуполь.

"Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным, на заводе "Ильича" еще достаточно долго можно было держать оборону, но почему такое решение было принято, мне неизвестно", — подытожил командир полка "Азов".

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