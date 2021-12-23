Водитель почти уснул за рулем: в Ровенской области микроавтобус врезался в грузовик (ФОТО)

В Ровенской области, неподалеку от населенного пункта Полицы в четверг, 23 декабря водитель буса въехал в грузовой автомобиль, который стоял на железнодорожном переезде, ожидая, пока проедет поезд.

Водителя доставили в больницу (фото из открытых источников)

Об этом информирует Общественное, обнародовав комментарий спикера ГУ Нацполиции Ровенской области Юлии Мозоль.

Столкновение, как утверждают в полиции, имело место в 2 часа ночи. Водитель микроавтобуса в районе железнодорожного переезда не сделал остановки, как это предусмотрено правилами, а на скорости въехал в грузовик, что ждал, пока промчится поезд. Управлял бусом 38-летний местный житель. Он дал полицейским объяснение, что он находился за рулем и очень устал. Потому механически проигнорировал железнодорожный переезд.

Водителя, допустившего нарушение, забрали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции начали досудебное следствие по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области водитель сбил на переходе коляску с младенцем. В городе Дубно Ровенской области водитель автомашины совершил аварию прямо на пешеходной зебре. Его жертвами стали мама с малышом, которого она увозила в коляске. К счастью, женщина отделалась испугом, а вот малыш получил повреждение. Молодая мама на пешеходной зебре не думала об опасности, которая может угрожать ей и маленькому сыну. Водитель автомобиля поначалу явно не увидел женщину с ребенком. Он начал тормозить уже на самом переходе и потому задел таки детскую тележку. От столкновения коляску с малышом отбросило на несколько метров.

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