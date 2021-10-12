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Во время задержания наркоманов, волынские полицейские спасли утопающего

Куда делись мужчины с наркотиками - неизвестно

сегодня, 01:09
Автор:

Антон Рудак

Пытаясь задержать человека с наркотическим веществом, полицейские на Волыни спасли утопающего. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба патрульной полиции.

Во время задержания наркоманов, волынские полицейские спасли утопающего

Патрульная полиция, фото "Волынь online"

При обеспечении общественного порядка на улице Набережной, что в Луцке, патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили у 32-летнего местного жителя вещество похожее на наркотическое. А у его товарища нашли устройство для его применения. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и охраняли найденное вещество.

В это же время из реки Стырь патрульные услышали голос, который звал на помощь. Полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии сразу бросились на помощь. Благодаря слаженным действиям из реки удалось достать мужчину. Его оперативно передали медикам для оказания необходимой помощи. Что было с мужчинами, у которых обнаружили наркотическое вещество, не сообщается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе задержали парня, который бросал камни по людям и полицейским, и бросался на правоохранителей с ножом. Известно, что в Одессе 22-летний парень бросал кирпичи и различные предметы по автомобилям. В некоторых автомобилях повреждено лобовое стекло, бамперы. Происшествие случилось на проспекте Шевченко. Парень специально залез на забор. Известно, что когда его пытались поймать, парень отбивался с ножом в руках и ранил одного из полицейских. После этого парень побежал в квартиру в доме неподалеку и закрылся там. Жилье парень снимал, поэтому полицейские получили согласие владелицы квартиры на то, чтобы зайти в жилище. Когда спецназовцы оказались внутри, юноша набросился на них с ножом и ударил одного из полицейских в грудь.


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Источник: https://www.facebook.com/lutskpolice/videos/1033786850742814/
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