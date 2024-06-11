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Во время полета загадочно исчез самолет с вице-президентом Малави

Военные в Малави начали поисково-спасательную операцию из-за исчезновения самолета с вице-президентом Саулосом Чилимой.

сегодня, 13:41
Автор:
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Slava Kot
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Самолет на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима, бывшая первая леди Малави Шанил Димбир и еще восемь человек, пропал без вести после взлета из аэропорта Лилонгве 10 июня. Малавийские военные объявили о проведении поисково-спасательной операции.

Во время полета загадочно исчез самолет с вице-президентом Малави

Вице-президент Малави Саулос Чилима. Фото из открытых источников

Утром 10 июня правительственный самолет с вице-президентом Малави стартовал из столичного аэропорта страны и спустя некоторое время исчез с радаров. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны. После огласки об инциденте президент Малави Лазарус Чаквера заявил, что о поисково-спасательной операции.

"Солдаты все еще находятся на земле и проводят поиски, и я отдал строгие приказы, чтобы операция продолжалась, пока самолет не будет найден. Я знаю, что мы все напуганы и озабочены – я тоже озабочен. Но я хочу заверить вас, что я не буду жалеть никаких доступных ресурсов, чтобы найти этот самолет, и я держу надежду, что мы найдем выживших", — сказал Чаквера.

Из-за инцидента президент Малави отменил свой визит на Багамы, запланированный на вечер 10 июня.

Причина исчезновения самолета остается неизвестной. Саулос Чилима направлялся в аэропорт Мзузу, чтобы представлять правительство на похоронах бывшего министра кабинета Ральфа Касамбары, недавно скончавшегося.

11 июня президент Малави Лазарус Чаквера сообщил, что все 10 пассажиров, в том числе и вице-президент Малави Саулос Чилима и бывшая первая леди Малави Шанил Димбир, погибли в авиакатастрофе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае произошло падение самолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. После длительных поисков было обнаружено место аварии, а также тела погибших, в том числе и иранского президента. На похороны Раиси приехало не менее 15 делегаций из разных стран.

Также "Комментарии" писали о лидере Зимбабве, обратившемся к российскому диктатору Владимиру Путину за военной помощью.



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