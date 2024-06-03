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Во время авиашоу в Португалии столкнулись два самолета: есть жертвы

Авиакатастрофа в Беже: пилот погиб во время зрелищного авиашоу

сегодня, 11:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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На юге Португалии, в городе Бежа, авиашоу, представлявшее захватывающие маневры испанских и португальских пилотов, закончилось трагедией. Во время выступления, где шесть летательных аппаратов демонстрировали фигуры высшего пилотажа, произошло столкновение двух самолетов. В результате — один из пилотов погиб.

Во время авиашоу в Португалии столкнулись два самолета: есть жертвы

Авиакатастрофа в Португалии: пилот погиб во время авиашоу

Информация о происшествии была подтверждена представителями Воздушных сил Португалии. По их словам, один из самолетов, управляемый португальским пилотом, внезапно врезался в аппарат своего коллеги. Этот момент мгновенно превратил авиационное шоу в сцену катастрофы.


Министр обороны Португалии, Нуну Мело, прокомментировал происшествие, назвав его "трагическим несчастьем" и выразил глубокие соболезнования семье погибшего пилота. Также он сообщил, что запущено расследование для установления точных обстоятельств столкновения. На месте аварии работают экстренные службы, и один из пилотов уже доставлен в местную больницу с легкими травмами.

Это происшествие подняло серьезные вопросы о безопасности авиашоу, которые, несмотря на их популярность и визуальную эффектность, время от времени омрачаются подобными инцидентами. Эксперты и общественные активисты призывают к пересмотру стандартов безопасности и организационных мероприятий таких мероприятий.

Также “Комментарии” писали, что самолет авиакомпании LOT, совершавший рейс из Венгрии в Корею, был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане из-за неконтролируемого поведения кореянки. Пассажирка, личность которой не разглашается, после аварийного приземления, была арестована местными властями в Казахстане.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/spanish-pilot-dies-two-aircraft-collide-portugal-air-show-2024-06-02/
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