Вульгарное поведение кореянки в самолете заставило пилотов совершить аварийную посадку

Самолет авиакомпании LOT, совершавший рейс из Венгрии в Корею, был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане из-за неконтролируемого поведения кореянки. Пассажирка, личность которой не разглашается, после аварийного приземления, была арестована местными властями в Казахстане.



Из-за поведения кореянки самолет совершил аварийное приземление. Фото из открытых источников

Во время рейса LO2001 гражданка Кореи начала нецензурно высказываться, толкаться и кричать, мешая персоналу самолета. Пассажиры на борту самолета отреагировали на такое вульгарное поведение кореянки и пытались ее остановить. Однако попытки пассажиров оказались неудачными.

Как следствие, самолет со 183 пассажирами был вынужден совершить аварийную посадку на половине пути в Корею и приземлился в Казахстане.

"Несмотря на попытки экипажа вмешаться, крики и маты продолжались, вызывая большой дискомфорт. Мы боялись, что нас задержат в Казахстане, и мы не попадем в Корею, где должны заниматься своими делами", — описывает ситуацию один из пассажиров самолета.

После аварийной посадки в Казахстане пассажирку задержали местные правоохранительные органы. Сам же самолет из-за инцидента с кореянкой вылетел из Казахстана только через 5 часов. Посольство Южной Кореи сотрудничает с местной полицией для дальнейшего расследования инцидента и установления непристойного поведения женщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стюардессе, которая назвала страны с самыми плохими и лучшими пассажирами на борту самолета.

Также "Комментарии" писали о скандале на борту самолета, когда женщина с избыточным весом спорила с матерью, требовавшей для ребенка освободить место.