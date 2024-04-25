Вульгарное поведение кореянки в самолете заставило пилотов совершить аварийную посадку

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Slava Kot
Самолет авиакомпании LOT, совершавший рейс из Венгрии в Корею, был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане из-за неконтролируемого поведения кореянки. Пассажирка, личность которой не разглашается, после аварийного приземления, была арестована местными властями в Казахстане.
Из-за поведения кореянки самолет совершил аварийное приземление. Фото из открытых источников
Во время рейса LO2001 гражданка Кореи начала нецензурно высказываться, толкаться и кричать, мешая персоналу самолета. Пассажиры на борту самолета отреагировали на такое вульгарное поведение кореянки и пытались ее остановить. Однако попытки пассажиров оказались неудачными.
Как следствие, самолет со 183 пассажирами был вынужден совершить аварийную посадку на половине пути в Корею и приземлился в Казахстане.
После аварийной посадки в Казахстане пассажирку задержали местные правоохранительные органы. Сам же самолет из-за инцидента с кореянкой вылетел из Казахстана только через 5 часов. Посольство Южной Кореи сотрудничает с местной полицией для дальнейшего расследования инцидента и установления непристойного поведения женщины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о стюардессе, которая назвала страны с самыми плохими и лучшими пассажирами на борту самолета.
Также "Комментарии" писали о скандале на борту самолета, когда женщина с избыточным весом спорила с матерью, требовавшей для ребенка освободить место.
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