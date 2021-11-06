Во Львовской области в самодельной палатке заживо сгорел годовалый мальчик (ФОТО)

В городе Жидачеве во временном шатре, покрытом полиэтиленовой пленкой в огне погиб малыш. Эта трагедия произошла на территории лагеря закарпатских ромов. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Львовщины.

Мать оставила ребенка (фото: Нацполиция)

В субботу, 6 ноября, 23-летняя жительница Закарпатской области сообщила в полицию, что в городе Жидачеве на территории лагеря цыган погиб ее годовалый сын.

По ее словам, они жили во временной палатке, деревянный каркас которой был покрыт искусственной пленкой. Чтобы его нагреть, потому что стало холодно, она зажгла самодельную печку и вышла за водой к озеру. Малыш остался без присмотра. Пока она отсутствовала, палатка начала гореть и малыш погиб в огне.

Женщину ромской национальности работники львовской полиции задержали. Она обвиняется в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев . Во Львовской области в городке Новояворовск двухлетняя малышка работала с матерью на кухне и всадила руку в электромясорубку. К сожалению, врачам пришлось удалить ей три пальчика. По информации спасательной службы, вечером их специалисты получили срочный вызов о помощи из Новояворовского медицинского учреждения. Именно туда госпитализировали маленькую горожанку с зажатой рукой в бытовом приборе. Как рассказал специалист ГУ ГСЧС Львовщины Роман Грицай, пациентку районные врачи отправили во Львов в 8-е городское клиническое учреждение.

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