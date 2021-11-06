logo

BTC/USD

61208.94

ETH/USD

4486.64

LTC/USD

196.77

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Во Львовской области в самодельной палатке заживо сгорел годовалый мальчик (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львовской области в самодельной палатке заживо сгорел годовалый мальчик (ФОТО)

Мать растопила печку-буржуйку и оставила ребенка без присмотра.

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В городе Жидачеве во временном шатре, покрытом полиэтиленовой пленкой в огне погиб малыш. Эта трагедия произошла на территории лагеря закарпатских ромов. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Львовщины.

Во Львовской области в самодельной палатке заживо сгорел годовалый мальчик (ФОТО)

Мать оставила ребенка (фото: Нацполиция)

В субботу, 6 ноября, 23-летняя жительница Закарпатской области сообщила в полицию, что в городе Жидачеве  на территории лагеря цыган погиб ее годовалый сын.

По ее словам, они жили во временной палатке, деревянный каркас которой был покрыт искусственной пленкой. Чтобы его нагреть, потому что стало холодно, она зажгла самодельную печку и вышла за водой к озеру. Малыш остался без присмотра. Пока она отсутствовала, палатка начала гореть и малыш погиб в огне.

Женщину ромской национальности работники львовской полиции задержали. Она обвиняется в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев . Во Львовской области в городке Новояворовск двухлетняя малышка работала с матерью на кухне и всадила руку в электромясорубку. К сожалению, врачам пришлось удалить ей три пальчика. По информации спасательной службы, вечером их специалисты получили срочный вызов о помощи из Новояворовского медицинского учреждения. Именно туда госпитализировали маленькую горожанку с зажатой рукой в бытовом приборе. Как рассказал специалист ГУ ГСЧС Львовщины Роман Грицай, пациентку районные врачи отправили во Львов в 8-е городское клиническое учреждение.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/podiya/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-zagibeli-odnorichnoji-ditini-u-strijskomu-rajoni/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!