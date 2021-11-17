Во Львовской области школьный автобус с детьми столкнулся с фурой: подробности ДТП

Во Львовской области школьный транспорт совершил столкновение с грузовым автомобилем. Травмы разной тяжести имеет 8 школьников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Львовщины.

В ДТП со школьным автобусом во Львовской области пострадали дети (lv.npu.gov.ua)

Авария состоялась утром в районе населенного пункта Бышев Львовского региона. Транспорт, которым перевозят учеников, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В салоне авто ехало 12 школьников.

Во время столкновения 16-летний мальчик был травмирован, медики забрали его в больницу. Еще семи школьникам, также травмировавшимся в аварии, диагнозы уточняют.

На месте этого ДТП работают полицейские, которые выясняют все моменты столкновения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ. Это – нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция этой статьи говорит о наказании до трех лет ограничения свободы. Кроме того, обвиняемый будет лишен права управлять транспортными средствами также на 3 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области в самодельной палатке заживо сгорел годовалый мальчик. В городе Жидачев во временном шатре, покрытом полиэтиленовой пленкой в огне погиб малыш. Эта трагедия произошла на территории лагеря закарпатских ромов. О гибели сына полицейских сообщила 23-летняя жительница Закарпатья, жительница странствующего лагеря цыган. По ее словам, они жили во временном шатре, деревянный каркас которого был покрыт искусственной пленкой. Чтобы его нагреть, потому что было холодно, она зажгла самодельную печку и вышла за водой к озеру. О том, что может произойти беда, она и не подумала. Малыш остался без присмотра. Пока она отсутствовала, палатка начала гореть и малыш погиб в огне.

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