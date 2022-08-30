Во Львовской области родители жалуются на укрытия в школах: подробности

Во Львовской области в одном из учебных заведений возникла скандальная ситуация. Родители школьников жалуются на укрытие, где должны быть их сыновья и дочери во время воздушной тревоги. Укрытие, расположенное в школе, может вместить только 50 учеников, еще 70 – должны спешить в соседние дома. Об этом сообщает ТСН.

Во Львовской области родители жалуются на укрытие в школе (фото из открытых источников)

Жалобщики говорят, что стены хранилища в грибке, здесь влажно и сыро. Нет вентиляции и стульчиков.

Мать одиннадцатиклассницы Червоноградского лицея рассказывает, что здесь есть хранилище, но вмещается полсотни учеников. Но их всего 800. Остальные убежища недалеко – во двух жилых домах по соседству. Родители рассказывают, в хранилище несколько минут побыть — опасно для здоровья.

"Прежде всего, чтобы мне хотелось туда привести – это психолога, по моему мнению, оттуда дети выйдут еще более травмированные, чем от самих сирен", – говорит жительница города Червоноград Людмила Лахман.

Дирекция лицея объясняет, что за такие хранилища не отвечает.

"Я к ЖЭКу не имею никакого отношения и не имею права сделать там ремонт. Конечно, что в таком состоянии, как оно есть сейчас, оно непригодно для пребывания там детей", — сказала директор Червоноградского лицея Наталья Записоцкая.

Родители были в хранилище, после чего выставили видеоролик в сетях. Через несколько дней там начали что-то ремонтировать. Однако ремонт получился косметический.

Представители управления образования информируют, что перечислили четыреста тысяч гривен на хранилища для школ. Однако на подвалы жилых многоэтажек средства выделить не могут, потому что они не на их балансе.

За хранилище отвечают коммунальщики. Тележурналисты показывали его городскому голове, чиновник обещает улучшить ситуацию.

Всего в Червонограде есть 21 школа, но половина из этих заведений не имеет хранилищ. В садах — еще хуже, из 15 только — 3 дошкольных учреждения имеют убежища. Даст ли разрешение комиссия открыть их с такими хранилищами неподалеку – не выяснено.

Напомним, что "Комментарии" информировали об очном обучении детей в школах с сентября.

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