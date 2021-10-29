Во Львовской области на территории храма мужчина проводил ритуалы (ВИДЕО)

Недалеко от города Львова в населенном пункте Брюховичи незнакомец поздней ночью проник на территорию храма Рождества Пресвятой Богородицы и совершал там загадочные действия. Видеоролик об этом святотатстве на церковной территории разместили в социальных сетях.

Ритуалы попали на камеру (фото из открытых источников)

Событие у храма произошло 28 октября. На кадрах, что запечатлели камеры наблюдения, можно увидеть, что человек, не являющийся прихожанином этой церкви, совершает действия святотатства. Рисует белой краской кресты, разбивает большую часть ограды и разливает везде какую-то жидкость.

Вандал, проникший в брюховичский храм, пожилой, по описанию местных жителей, его возрастная граница 40-50 лет. Сейчас его разыскивают представители этой львовской общины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области люди провалились в огромную яму с мусором . 27 октября к специалистам спасательной службы обратились за помощью жители города Трускавец. Они сообщили, что в городе люди упали в глубокую пропасть с мусором. Эта ситуация произошла на улице Василия Стуса. В пропасти, глубина которой почти четыре метра, на дне было двое горожан. Они не могли оттуда вылезти, поэтому спасали их из неожиданной ловушки спасатели. Как информирует отдел коммуникаций, специалисты государственной спасательной службы, используя штурмовую лестницу, спустились в эту пропасть, обвязали горожан веревками и подняли на поверхность. Также их осмотрели медики. Проводили эту спасательную операцию пятеро работников ГСЧС Львовщины. Как выяснилось, потерпевшие к счастью не получили серьезных повреждений от упавших в пропасть. Потому отказались от госпитализации. Но актуально другое. Почему эта ловушка-пропасть открыта прямо на улице города.

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