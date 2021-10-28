Во Львовской области люди провалились в огромную яму с мусором (ФОТО)

В городе Трускавец горожане упали в глубокую 4-метровую пропасть и без посторонней помощи не могли оттуда выбраться. Их доставали местные спасатели. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГСЧС Львовщины.

В яме оказались два человека (фото - ГСЧС Львовской области)

По их информации, 27 октября к специалистам спасательной службы обратились за помощью жители города Трускавец. Они сообщили, что в городе люди упали в глубокую пропасть с мусором. Эта ситуация произошла на улице Василия Стуса. В пропасти, глубина которой почти четыре метра, на дне было двое горожан. Они не могли оттуда вылезти, поэтому спасали их из неожиданной ловушки спасатели.

Как информирует отдел коммуникаций, специалисты государственной спасательной службы, используя штурмовую лестницу, спустились в эту пропасть, обвязали горожан веревками и подняли на поверхность. Также их осмотрели медики.

Проводили эту спасательную операцию пятеро работников ГСЧС Львовщины. Как выяснилось, потерпевшие к счастью не получили серьезных повреждений от падения в пропасть. Потому отказались от госпитализации.

Но актуально другое. Почему эта ловушка открыта прямо на улице города. Туда ведь могли попасть и дети. Поэтому то, что случилось, является сигналом для городских властей Трускавца.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев . Во Львовской области в городке Новояворовск двухлетняя малышка работала с матерью на кухне и всадила руку в электромясорубку. К сожалению, врачам пришлось удалить ей три пальчика. Вечером их специалисты получили срочный вызов о помощи из Новояворовского медицинского учреждения. Именно туда госпитализировали маленькую горожанку с зажатой рукой в бытовом приборе.

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