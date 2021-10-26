logo

BTC/USD

62272.40

ETH/USD

4288.72

LTC/USD

194.85

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев: что известно о трагедии (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев: что известно о трагедии (ВИДЕО)

Девочке ампутировали три пальца на левой руке

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








Во Львовской области в городке Новояворовск двухлетняя малышка работала с матерью на кухне и всадила руку в электромясорубку. К сожалению, врачам пришлось удалить ей три пальчика. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ГСЧС Львовщины.

Во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев: что известно о трагедии (ВИДЕО)

Маленькой девочке ампутировали три пальца (Скриншот)

По информации спасательной службы, вечером их специалисты получили срочный вызов о помощи из Новояворовского медицинского учреждения. Именно туда госпитализировали маленькую горожанку с зажатой рукой в бытовом приборе.

Как рассказал специалист ГУ ГСЧС Львовщины Роман Грицай, пациентку районные врачи отправили во Львов в 8-е городское клиническое учреждение.

Туда за каретой скорой и поехали львовские спасатели, чтобы высвободить детскую ручку из кухонного агрегата.

По словам Романа Грицая, это была сложная ситуация, ведь ручку зажало в бытовой технике очень плотно и спасатели не могли воспользоваться электроинструментами. Пришлось злополучную мясорубку разбирать, используя гидравлический разжим, ломать технику на части. Измученному ребенку освободили руку и медики начали операцию.

К сожалению, спасти крохе все пальчики, хирурги не смогли. Их в агрегате покрутило и еще они были долгое время без притока крови. Поэтому хирургам пришлось удалить три пальца на левой руке маленькой пациентки. Уцелели только первый и пятый.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области лошадь откусила щеку ребенку . Инцидент произошел в селе Золочевского района. Ребенок хотел погладить жеребенка, однако кончилось все очень плачевно. В тот момент, когда девочка протянула руку к животному, стоящая рядом кобыла внезапно для всех очень негативно отреагировала на это и начала нападать на ребенка.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/16974.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!