Во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев: что известно о трагедии (ВИДЕО)



















Во Львовской области в городке Новояворовск двухлетняя малышка работала с матерью на кухне и всадила руку в электромясорубку. К сожалению, врачам пришлось удалить ей три пальчика. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ГСЧС Львовщины.

Маленькой девочке ампутировали три пальца (Скриншот)

По информации спасательной службы, вечером их специалисты получили срочный вызов о помощи из Новояворовского медицинского учреждения. Именно туда госпитализировали маленькую горожанку с зажатой рукой в бытовом приборе.

Как рассказал специалист ГУ ГСЧС Львовщины Роман Грицай, пациентку районные врачи отправили во Львов в 8-е городское клиническое учреждение.

Туда за каретой скорой и поехали львовские спасатели, чтобы высвободить детскую ручку из кухонного агрегата.

По словам Романа Грицая, это была сложная ситуация, ведь ручку зажало в бытовой технике очень плотно и спасатели не могли воспользоваться электроинструментами. Пришлось злополучную мясорубку разбирать, используя гидравлический разжим, ломать технику на части. Измученному ребенку освободили руку и медики начали операцию.

К сожалению, спасти крохе все пальчики, хирурги не смогли. Их в агрегате покрутило и еще они были долгое время без притока крови. Поэтому хирургам пришлось удалить три пальца на левой руке маленькой пациентки. Уцелели только первый и пятый.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области лошадь откусила щеку ребенку . Инцидент произошел в селе Золочевского района. Ребенок хотел погладить жеребенка, однако кончилось все очень плачевно. В тот момент, когда девочка протянула руку к животному, стоящая рядом кобыла внезапно для всех очень негативно отреагировала на это и начала нападать на ребенка.





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