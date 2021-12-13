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Во Львове в жилом доме произошел взрыв газа: новые подробности и видео с места происшествия

Во Львове взрыв газа повредил жилой дом

13 декабря 2021, 23:45
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Львове вечером в трехэтажном доме, где расположены квартиры, произошел взрыв газа. Местные спасатели, работавшие там, выложили видеоролик. О самом инциденте информирует ГУ ГСЧС Львовского региона.

Во Львове в жилом доме произошел взрыв газа: новые подробности и видео с места происшествия

Спасатели ликвидировали пожар, возникший после взрыва газа в жилом доме во Львове (facebook.com/MNSLVIV)

На видео снята ситуация через несколько минут после взрыва голубого топлива. Четко можно увидеть, что из окон дома второго этажа уже выглядят языки огня. Местные спасатели сразу начали локализовать пожар. Но вместе с тем проводить эвакуацию жителей дома, пострадавшего от бытового инцидента.

В Главном управлении ГСЧС Львовского региона рассказали, что пожар, возникший после того, как взорвался газ, они ликвидировали полностью. Обследовали задымленные жилые помещения и вывели из опасности троих жителей. Их отправили в медицинское учреждение после того, как их обследовали медики.

Чтобы локализовать огонь в жилой застройке, спасатели задействовали 5 единиц спецтехники и 24 спасателей. Сейчас полностью выясняется, при каких обстоятельствах имел место бытовой инцидент и причины взрыва.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове среди улицы из-под асфальта вырвался столб огня . Жители столицы Западного региона нашего государства в понедельник стали свидетелями шокирующего инцидента. В старом городе, прямо на проезжей части, начала гореть брусчатка, по которой вымощена улица. Сильный огонь шел из-под земли, словно там стоял какой-то подземный резервуар с нефтепродуктами. Горожане не растерялись, не паниковали, а вызвали полицию и представителей коммунальных служб. Причина возгорания прозаична: произошла утечка в трубе на подземной газовой магистрали, которая проходит по центру Львова.


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Источник: https://www.facebook.com/MNSLVIV/
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