Во Львове полицейский проверял кафе без собственного COVID-сертификата: подробности скандала

В одном из львовских кафе возник спор из-за того, что полицейский, который проверял прививки персонала заведения, не смог предъявить владелице свой бумажный документ. Об этом в социальных сетях информирует владелица городского кафе Ольга Тесляк.

Во Львове коп проверял кафе без ковид-сертификата (фото из открытых источников)

Она подчеркнула, что полицейский, который у всех пересматривал сертификаты о прививках, своего бумажного документа не показал. Потому что не было. Поэтому владелица обратилась в полицию.

Относительно персонала, обслуживающего жителей Львова и его гостей, хозяйка кафе отметила, что одна работница имела просроченный ПЦР-тест, поэтому она ее заменила и вызвала на работу другую.

Спор в кафе только разгорелся с новой силой, потому что капитан Сиховского управления полиции не предъявил свой сертификат. Потому мониторинговая группа так и не оформила протокол о нарушении.

По версии Ольги Тесляк, капитан полиции сообщил, что вакцинирован. Как на то, он не смог по техническим причинам показать его в программе "Дия". Женщину возмутило, что полицейский пришел на проверку без сертификата, но потребовал показать их ее работников.

Вместе с тем, отдел коммуникаций Нацполиции Львовщины дал подтверждение, что этот полицейский имеет прививку и не смог воспользоваться приложением, чтобы предъявить документ чисто по техническим причинам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове на женщину упал забор . В Львове тяжелая металлическая секция ограждения едва смертельно не травмировала местную жительницу, которая вышла на прогулку со своими малышами в городской парк. Когда они шли у развлекательного аттракциона "Парк динозавров", на львовянку обрушилась оборванная секция немалого 2-метрового забора.

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