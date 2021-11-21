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Во Львове на химзаводе произошел взрыв: назвали причины

В помещении вылетели окна

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Львове на территории, где работает Львовский химический завод, был слышен сильный взрыв. От него в производственных помещениях предприятия вылетело стекло. Об этом сообщает львовское медиа "Варта-1".

Во Львове на химзаводе произошел взрыв: назвали причины

На заводе произошел взрыв (varta1.com.ua)

Дирекция предприятия сообщила, что взрыв произошел по той причине, что сработал аварийно-защитный клапан высокого давления.

По словам представителя Львовского химического завода, эта защита и вызвала такой громкий хлопок, который услышали жители ближайшего района. Облако, за которым наблюдали люди – это просто пыль, которая поднялась в воздух.

В связи с этим аварийным износом нет никакой опасности или угрозы жизни, состоянию здоровья жителей города. На место взрыва прибыли полицейские, спасательная служба и медицинские работники. Получив объяснение, они покинули заводскую территорию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во   Львове на женщину упал забор. Во Львове тяжелая металлическая секция ограждения едва смертельно не травмировала местную жительницу, которая вышла на прогулку со своими малышами в городской парк. Когда они шли у развлекательного аттракциона "Парк динозавров", на львовянку обрушилась оборванная секция немалого 2-метрового забора. Прохожие подбежали к потерпевшей и вызволили ее из страшной ловушки. А ведь тяжелая секция могла ее смертельно травмировать. Пострадавшую завезли в больницу и сделали первую операцию. Ведь по диагнозу врачей, у горожанки тяжело травмирована нога и сломана ключица. Впереди еще одна операция и многомесячная реабилитация. Администрация центрального парка, где завалилась изгородь, объясняет, что сильный ураган разрушил забор, одна из секций и не выдержала.


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Источник: https://varta1.com.ua/kerivnytstvo-lvivskogo-himzavodu-poyasnylo-prychynu-vybuhu-yakyj-chuly-zhyteli-rajonu-video-foto/
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