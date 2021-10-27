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Во Львове медики требуют ввести жесткий карантин: зачем (ВИДЕО)

Через 10 дней не будет мест для госпитализации пациентов, отметили врачи.

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Руководители львовских медицинских учреждений, где лечат больных коронавирусом, предъявляют требование перед местными управленцами ввести на территории региона жесткий карантин, потому что в ководных отделениях уже скоро не будет свободных коек. Об этом они сказали на пресс-конференции. Об этом сообщает УНИАН.

Во Львове медики требуют ввести жесткий карантин: зачем (ВИДЕО)

Медики требуют жесткого карантина (фото из открытых источников)

Как сообщила руководительница Львовского городского отдела здравоохранения Леся Кобецкая, в городе критическая ситуация со вспышкой коронавируса.

Она обратилась ко всем горожанам, членам городской и региональной комиссии по вопросам ТЭБ и чрезвычайным ситуациям, чтобы они вместе очертили меры, которые приведут к уменьшению уровня заболеваемости. Ведь через какую-то неделю негде будет размещать инфицированных горожан. И привела печальную статистику. Из 98 имеющихся аппаратов ИВЛ, из них 70% уже задействованы. Медицинские работники находятся в состоянии истощения, поэтому должны быть введены жестокие правила карантина.

Как отметила руководительница, кислород для тяжело больных в городе есть.

Сейчас наиболее заполнено местное клиническое учреждение скорой помощи. Как рассказал медицинский руководитель по вопросам анестезиологической деятельности Иван Миськив, сегодня здесь находится 427 больных львовян, 40 из них выхаживают с помощью аппаратов ИВЛ, еще 44 тяжелых горожанина спасают в отделении реанимации.

По его словам, рост болезни все больше. Среди инфицированных, которых выхаживают врачи, очень мало привитых горожан. Мы не будем иметь где разместить новых больных уже через неделю, — подытожил руководитель львовских анестезиологов.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что во Львове полицейский проверял кафе без COVID-сертификата.



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Источник: https://www.unian.ua/health/country/lvivski-mediki-vimagayut-zaprovadzhennya-zhorstkogo-karantinu-novini-lvova-11590513.html
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