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Во Львове инфекция "убила" 8-летнюю девочку

Окончательные причины смерти 8-летней девочки во Львовской области, установит экспертиза

21 декабря 2021, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Во Львовской области, в областном инфекционном медицинском учреждении ушла из жизни 8-летняя малышка. Врачи имеют подозрения, что их пациентка заболела менингококковой инфекцией. Об этом сообщает Тvoemisto.tv, обнародовав комментарий руководителя этого заведения Сергея Федоренко.

Во Львове инфекция "убила" 8-летнюю девочку

Врачи не смогли спасти ребенка (фото из открытых источников)

По его словам, очевидно больную долгое время лечили самостоятельно, затем отвезли в "Охматдет", уже когда пациентка была в очень тяжелом состоянии, госпитализировали в инфекционное учреждение. Прямо в реанимационное отделение.

Как отметил главврач, малышка имела судороги и у нее произошли изменения на коже.

Он отметил, что девочку врачи не смогли спасти. Менингококковая инфекция у нее не подтвердилась, но медики в этом случае подозревают этот тяжелый недуг. Об окончательной причине смерти малышки дадут заключение эксперты.

Важно, что менингококк – один из нескольких видов бактерий, приводящий к бактериальному менингиту.

Менингококковая инфекция возможна у малышей, пожилых людей, имеющих неустойчивый иммунитет. Менингококк может перейти от одного больного к другому с помощью воздушно-капельного пути через слюну или мокроту. Это возможно во время кашля больного или поцелуя или совместного проживания с больным человеком.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев. Во Львовской области, в городке Новояворовск двухлетняя малышка работала с матерью на кухне и всадила руку в электромясорубку. К сожалению, врачам пришлось удалить ей три пальчика. По информации спасательной службы, вечером их специалисты получили срочный вызов о помощи из Новояворовского медицинского учреждения. Именно туда госпитализировали маленькую горожанку с зажатой рукой в бытовом приборе.


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Источник: https://tvoemisto.tv/
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