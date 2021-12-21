Во Львове инфекция "убила" 8-летнюю девочку

Во Львовской области, в областном инфекционном медицинском учреждении ушла из жизни 8-летняя малышка. Врачи имеют подозрения, что их пациентка заболела менингококковой инфекцией. Об этом сообщает Тvoemisto.tv, обнародовав комментарий руководителя этого заведения Сергея Федоренко.

Врачи не смогли спасти ребенка (фото из открытых источников)

По его словам, очевидно больную долгое время лечили самостоятельно, затем отвезли в "Охматдет", уже когда пациентка была в очень тяжелом состоянии, госпитализировали в инфекционное учреждение. Прямо в реанимационное отделение.

Как отметил главврач, малышка имела судороги и у нее произошли изменения на коже.

Он отметил, что девочку врачи не смогли спасти. Менингококковая инфекция у нее не подтвердилась, но медики в этом случае подозревают этот тяжелый недуг. Об окончательной причине смерти малышки дадут заключение эксперты.

Важно, что менингококк – один из нескольких видов бактерий, приводящий к бактериальному менингиту.

Менингококковая инфекция возможна у малышей, пожилых людей, имеющих неустойчивый иммунитет. Менингококк может перейти от одного больного к другому с помощью воздушно-капельного пути через слюну или мокроту. Это возможно во время кашля больного или поцелуя или совместного проживания с больным человеком.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области 2-летняя девочка осталась без трех пальцев. Во Львовской области, в городке Новояворовск двухлетняя малышка работала с матерью на кухне и всадила руку в электромясорубку. К сожалению, врачам пришлось удалить ей три пальчика. По информации спасательной службы, вечером их специалисты получили срочный вызов о помощи из Новояворовского медицинского учреждения. Именно туда госпитализировали маленькую горожанку с зажатой рукой в бытовом приборе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!