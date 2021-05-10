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Главная Новости Общество происшествия Во Львове 2-летняя девочка выпала из окна 8 этажа: полиция выясняет обстоятельства гибели ребенка
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Во Львове 2-летняя девочка выпала из окна 8 этажа: полиция выясняет обстоятельства гибели ребенка

Вопрос о правовой квалификации события пока решается

сегодня, 14:12
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня полиция Львовской области сообщала трагическое известие о смерти двухлетней девочки, которая выпала из восьмого этажа. Это случилось утром 10 мая, пишет ТСН. 

Во Львове 2-летняя девочка выпала из окна 8 этажа: полиция выясняет обстоятельства гибели ребенка

Во Львове 2-летняя девочка выпала из окна 8 этажа - фото из открытых источников

"Сегодня, 10 мая, около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа", — сказано в сообщении полиции. 

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии. Вопрос о ее правовой квалификации пока не решен. Также известно, что в полиции не подтвердили информации о якобы склонности матери ребенка к употреблению спиртных напитков. О том, что девочку якобы могла выбросить из окна мать, имеющая расстройства психики и проблемы с алкоголем сообщал глава "Варта1" Игорь Зинкевич. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что ОБСЕ сообщила подробности гибели 5-летнего ребенка на Донбассе. В отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 апреля описан разговор с бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское Донецкой области. Женщина сообщила представителям организации, что в момент взрыва находилась в доме, а услышав его, увидела много дыма. Жительница села рассказала, что выйдя во двор, увидела на земле своего внука, фрагменты осколков рядом и повреждения на заборе. Наблюдатели ОБСЕ также провели беседу с сотрудниками Донецкого морга, куда доставили тело погибшего ребенка. Те сообщили, что мальчик скончался от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.




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Источник: https://lviv.tsn.ua/ru/vo-lvove-2-letnyaya-devochka-vypala-iz-okna-8-etazha-policiya-vyyasnyaet-obstoyatelstva-gibeli-rebenka-1781248.html
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