kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

10960.99

ETH/USD

315.54

LTC/USD

53.47

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Во Львовской области произошла авария с участием автобуса: есть пострадавшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львовской области произошла авария с участием автобуса: есть пострадавшие

В результате аварии пострадало семь пассажиров автобуса

сегодня, 15:35
Автор:

Елена Волкова
Во Львовской области произошла авария с участием автобуса: есть пострадавшие

В Самборском районе Львовской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом пишет “РБК-Украина” со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня в первой половине дня в районе села Большая Озимина. Как предварительно установила полиция, водитель маршрутного автобуса Самбор-Дрогобыч на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.

"В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и 4-летний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, и сейчас решается вопрос правовой квалификации пришествия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!