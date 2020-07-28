Во Львовской области произошла авария с участием автобуса: есть пострадавшие

В Самборском районе Львовской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом пишет “РБК-Украина” со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня в первой половине дня в районе села Большая Озимина. Как предварительно установила полиция, водитель маршрутного автобуса Самбор-Дрогобыч на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.

"В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и 4-летний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, и сейчас решается вопрос правовой квалификации пришествия.



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