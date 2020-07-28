Тройное ДТП во Львовской области: пострадавших отправили в больницу

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, и сейчас решается вопрос правовой квалификации пришествия.



Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По предварительно установленной информации, столкнулись автомобили Lexus, "Нива" и грузовик Renault. В результате ДТП травмы получили 60-летний водитель "Нивы" 48-летний водитель Lexus и две его пассажирки 13 и 16 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее "Комментарии" писали, что в столице Германии утром 26 июля случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало много людей.

Известно, что в 7 часов утра (по местному времени) недалеко от Берлинского зоопарка произошла авария. 24-летний водитель черного Mercedes на большой скорости въехал в толпу людей. В результате столкновения пострадало семь человек, три из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Один человек оказался в ловушке, зажатый под автомобилем. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, его реанимировали.

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