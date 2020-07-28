Тройное ДТП во Львовской области: пострадавших отправили в больницу

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Татьяна Веремеева
Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное
происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, в результате которого
пострадали четыре человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства
аварии, и сейчас решается вопрос правовой квалификации пришествия.
Об этом сообщает "РБК-Украина"
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
По предварительно установленной информации, столкнулись автомобили Lexus, "Нива" и грузовик Renault. В результате ДТП травмы получили 60-летний водитель "Нивы" 48-летний водитель Lexus и две его пассажирки 13 и 16 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.
Ранее "Комментарии" писали, что в
столице Германии утром 26 июля случилось дорожно-транспортное происшествие,
в результате которого пострадало много людей.
Известно, что в 7 часов утра (по местному времени) недалеко от Берлинского
зоопарка произошла авария. 24-летний водитель черного Mercedes на большой
скорости въехал в толпу людей. В результате столкновения пострадало семь
человек, три из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Один человек
оказался в ловушке, зажатый под автомобилем. Спасатели, которые прибыли на
место происшествия, его реанимировали.
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