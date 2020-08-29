Во Франции трагически погиб гендиректор Bonduelle

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Татьяна Веремеева
Генеральный директор агропродовольственной группы Bonduelle и сын
основателя компании Жером Бондюэль погиб в пятницу в результате ДТП. Об этом
сообщает BFM
TV.
Жером Бондюэль умер в ночь с пятницы на субботу. Он ночью ехал на велосипеде
с женой и друзьями возле станции Лилль-Европа, когда его сбил автомобилист,
который скрылся с места аварии. Спасатели пытались реанимировать 50-летнего
мужчину, но он скончался.
Предполагаемого виновника ДТП полиция задержала в субботу утром.
Жером Бонюэль начал карьеру в семейном бизнесе в 2003 году после того, как
проработал в Citroën и Eurogroup Consulting. Он окончил Католический институт
искусств и ремесел (Icam) в Лилле и имеет степень магистра делового
администрирования (MBA) Школы менеджмента HEC в HEC Paris.
Напомним, актер
Чедвик Боузман умер 29 августа, находясь у себя дома. Ему было 43 года. В
заявлении, опубликованном в Twitter актера, говорится, что он с 2016 года
боролся с раком толстой кишки. Одной из наиболее
известных ролей актера стала роль Т’Чаллы / Черной пантеры в
кинематографической вселенной Marvel. В 2016 году он сыграл эту роль в фильме
"Капитан Америка: Гражданская война". Затем этот персонаж стал
основным в фильме "Черная Пантера", который вышел на экраны в 2018
году и побил рекорды кассовых сборов. Президент Marvel Studios ранее объявил,
что второй фильм саги "Черная Пантера" дебютирует в кинотеатрах в мае
2022 года.
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