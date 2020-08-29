Во Франции трагически погиб гендиректор Bonduelle

Генеральный директор агропродовольственной группы Bonduelle и сын основателя компании Жером Бондюэль погиб в пятницу в результате ДТП. Об этом сообщает BFM TV.



Жером Бондюэль умер в ночь с пятницы на субботу. Он ночью ехал на велосипеде с женой и друзьями возле станции Лилль-Европа, когда его сбил автомобилист, который скрылся с места аварии. Спасатели пытались реанимировать 50-летнего мужчину, но он скончался.

Предполагаемого виновника ДТП полиция задержала в субботу утром.

Жером Бонюэль начал карьеру в семейном бизнесе в 2003 году после того, как проработал в Citroën и Eurogroup Consulting. Он окончил Католический институт искусств и ремесел (Icam) в Лилле и имеет степень магистра делового администрирования (MBA) Школы менеджмента HEC в HEC Paris.

Напомним, актер Чедвик Боузман умер 29 августа, находясь у себя дома. Ему было 43 года. В заявлении, опубликованном в Twitter актера, говорится, что он с 2016 года боролся с раком толстой кишки. Одной из наиболее известных ролей актера стала роль Т’Чаллы / Черной пантеры в кинематографической вселенной Marvel. В 2016 году он сыграл эту роль в фильме "Капитан Америка: Гражданская война". Затем этот персонаж стал основным в фильме "Черная Пантера", который вышел на экраны в 2018 году и побил рекорды кассовых сборов. Президент Marvel Studios ранее объявил, что второй фильм саги "Черная Пантера" дебютирует в кинотеатрах в мае 2022 года.

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