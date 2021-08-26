Вколол неизвестное вещество в продукты: в Лондоне задержали злоумышленника

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Татьяна Каптур
В Лондоне задержали мужчину, который вколол неизвестное вещество в ряд продуктов в супермаркетах. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на ВВС.
Полиция Лондона, фото из открытых источников
Мужчина подозревается в отравлении ряда продуктов. Возможно, он хотел насеять панику или принести вред. Как сообщает издание, больше всего пострадали полуфабрикаты, которые можно приготовить в микроволной печи и колбасные изделия. Подозреваемый делал инъекции прямо в супермаркетах.
Инцидент случился в районе Фулхем.
Полиция сообщает, что пока не известно что это за вещество было в шприцах и сколько продуктов было испорчено. Когда супермаркеты возобновят свою работу неизвестно.
Мужчина задержан пока по подозрению в заражении товаров.
Напомним, что ранее, "Комментарии" писали о том, что в Украине мужчина ворвался в дом и напал на детей.
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