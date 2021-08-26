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Главная Новости Общество происшествия Вколол неизвестное вещество в продукты: в Лондоне задержали злоумышленника
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Вколол неизвестное вещество в продукты: в Лондоне задержали злоумышленника

В итоге свою работу приостановили несколько магазинов

сегодня, 12:45
Автор:

Татьяна Каптур

В Лондоне задержали мужчину, который вколол неизвестное вещество в ряд продуктов в супермаркетах. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на ВВС.

Вколол неизвестное вещество в продукты: в Лондоне задержали злоумышленника

Полиция Лондона, фото из открытых источников

Мужчина подозревается в отравлении ряда продуктов. Возможно, он хотел насеять панику или принести вред. Как сообщает издание, больше всего пострадали полуфабрикаты, которые можно приготовить в микроволной печи и колбасные изделия. Подозреваемый делал инъекции прямо в супермаркетах.

Инцидент случился в районе Фулхем.                                                                       

"В итоге, свою работу остановили три супермаркета на западе Лондона. Это Tesko Express, Little Waitrose и Sainsbury's Local. А людям, которые в тот вечер делали покупки в этих магазинах посоветовали выкинуть продукты", — передаёт ВВС.

Полиция сообщает, что пока не известно что это за вещество было в шприцах и сколько продуктов было испорчено. Когда супермаркеты возобновят свою работу неизвестно.

"Мы проводим расследование. Возможно, в этом районе пострадали ещё магазины", — информирует полиция Лондона.

Мужчина задержан пока по подозрению в заражении товаров.                                                                                                                                

Напомним, что ранее,  "Комментарии" писали о том, что в Украине мужчина ворвался в дом и напал на детей.                                          

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/26/7127031/
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