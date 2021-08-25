Порезал мальчика и сломал нос девочке: в Украине мужчина ворвался в дом и напал на детей (ФОТО)

На Киевщине в поселке Глеваха незнакомец с ножом выбрал себе две жертвы — детей, отдыхавших в комнате своего дома. Хорошо, что родители услышали крики малышей о помощи и обратились в полицию, которая быстро нашла и арестовала нападающего. Об этом информируют представители Нацполиции Киевщины в социальной сети Facebook.

Злоумышленник порезал двоих детей (фото из открытых источников)

В управление полиции города Фастов обратилась с просьбой о помощи жительница соседнего населенного пункта Глеваха и рассказала, что преступник ночью зашел в их дом и успел нанести ножевые ранения ее двум детям.

Представители полиции выехали к потерпевшим и опросили их. Супруги рассказали, что ночью их разбудили крики сына и дочери. Когда они бросились туда, то увидели у кроватей детей незнакомого мужчину, который убегал.

Родители заметили, что малыши в крови. Мальчику пришелец нанес ножевое ранение в грудь, девочке разбил нос.

Детей отвезли в больницу. А уже через какое-то время полицейские вышли на след нападавшего. 26 — летний парень проживал в одном из населенных пунктов Бучанского района.

Как отмечают в полиции, преступник задержан. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Теперь правоохранители оформляют соответствующие бумаги в суд, чтобы судья выбрал опасном подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За покушение на жизнь детей ему грозит пожизненное заключение.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей об убийстве ребенка в Киевской области. Государственное бюро расследований предъявило третье подозрение фигуранту уголовного дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

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