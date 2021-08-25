logo
Русский Українська

BTC/USD

48930.05

ETH/USD

3232.17

LTC/USD

178.02

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Порезал мальчика и сломал нос девочке: в Украине мужчина ворвался в дом и напал на детей (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Порезал мальчика и сломал нос девочке: в Украине мужчина ворвался в дом и напал на детей (ФОТО)

Преступник ночью зашел в дом и успел нанести ножевые ранения двум детям

сегодня, 18:35
Автор:

Лиля Воробьева

На Киевщине в поселке Глеваха незнакомец с ножом выбрал себе две жертвы — детей, отдыхавших в комнате своего дома. Хорошо, что родители услышали крики малышей о помощи и обратились в полицию, которая быстро нашла и арестовала нападающего. Об этом информируют представители Нацполиции Киевщины в социальной сети Facebook.

Порезал мальчика и сломал нос девочке: в Украине мужчина ворвался в дом и напал на детей (ФОТО)

Злоумышленник порезал двоих детей (фото из открытых источников)

В управление полиции города Фастов обратилась с просьбой о помощи жительница соседнего населенного пункта Глеваха и рассказала, что преступник ночью зашел в их дом и успел нанести ножевые ранения ее двум детям.

Представители полиции выехали к потерпевшим и опросили их. Супруги рассказали, что ночью их разбудили крики сына и дочери. Когда они бросились туда, то увидели у кроватей детей незнакомого мужчину, который убегал.

Родители заметили, что малыши в крови. Мальчику пришелец нанес ножевое ранение в грудь, девочке разбил нос.

Детей отвезли в больницу. А уже через какое-то время полицейские вышли на след нападавшего. 26 — летний парень проживал в одном из населенных пунктов Бучанского района.

Как отмечают в полиции, преступник задержан. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Теперь правоохранители оформляют соответствующие бумаги в суд, чтобы судья выбрал опасном подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За покушение на жизнь детей ему грозит пожизненное заключение.

Порезал мальчика и сломал нос девочке: в Украине мужчина ворвался в дом и напал на детей (ФОТО) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей об убийстве ребенка в Киевской области. Государственное бюро расследований предъявило третье подозрение фигуранту уголовного дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4306139699441169
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ