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VIP-жертвы взрывов в Бейруте: погибли и пострадали известные политики и их семьи (ФОТО)

По обновленной информации, в Ливане погибло более 100 человек и около 4000 пострадали

5 августа 2020, 12:25 comments1740
Автор:

Елена Волкова
VIP-жертвы взрывов в Бейруте: погибли и пострадали известные политики и их семьи (ФОТО)

В результате мощных взрывов в столице Ливана погибло, по меньшей мере, сто человек и более 4000 пострадали. Уже известно, что среди жертв - генеральный секретарь Христианско-демократической партии Ливана Катаиб Назар Наджарян. Во время взрыва он был в партийном офисе, который находится недалеко от порта. В результате полученных травм политик скончался мгновенно, - передает Al Jazeera.


Среди тысяч пострадавших -  жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба, который, к слову, заявил, что виновные во взрывах будут найдены и наказаны. Также известно, что в результате взрыва пострадало здание дипломатической миссии Казахстана, в котором находился консул. Он также получил ранения, однако от госпитализации отказался.

Напомним, агентство Reuters опубликовало шокирующие фото с места событий, на которых виден масштаб разрушений. Очевидцы говорят, что в результате взрывов стекла вылетали за много километров от эпицентра, разрушены десятки домов, уничтожены тысячи автомобилей.

Также мы писали о том, что в Сети появились сотни видео того момента, когда в ливанском Бейруте прогремели смертельные взрывы. Но среди записей вирусными вмиг стали те, где заботливые родственники очень правильно и быстро реагируют на произошедшее, спасая маленьких детей. Реакцию взрослых на опасность малышей засняли камеры видеонаблюдения. 


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