Виновник скрылся с места ДТП: в Одессе автомобиль сбил сестру с братом, есть жертва

В городе Одесса водитель на легковом автомобиле в центре города наехал на двух молодых одесситов, одного из них травмировал смертельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Одесщины, пишет УНИАН.

В Одессе авто сбило молодых людей (фото из открытых источников)

Трагедия произошла в четверг, 4 ноября на Адмиральском проспекте. На место смертельного ДТП выехали сотрудники полиции, которые опрашивают свидетелей и проводят необходимые следственные действия.

В комментариях в социальных сетях жители города пишут, что водитель на авто марки Opel наехал на родных брата и сестру.

Девушка умерла, у юноши перелом ноги. Водитель скрылся с места происшествия, даже не поинтересовавшись состоянием травмированных молодых людей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе подросток врезался в автомобиль полицейских . 25 августа на перекрестке улиц Святослава Рихтера и Туристской не разминулись автомобиль марки Honda Civic и мопед марки Honda Lead. Известно, что управлял мопедом 13-летний местный мальчик. Вместе с ним на мопеде ехала несовершеннолетняя девочка. Вероятно, дети решили проехаться по вечерним улицам Одессы, но нарушили правила дорожного движения. Известно, что мопед не затормозил на светофоре, поехал на красный свет и врезался в авто, возвращавшееся на улицу Туристскую. Автомобиль принадлежит работнику патрульной полиции Одессы. Водитель авто и его коллега первыми оказали помощь пострадавшему и вызвали "скорую" и полицию. От удара в автомобиль водитель мопеда сильно травмировался. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый переломом челюсти и другие повреждения. Ехавшая с ним девочка жива, ее осмотрели врачи.

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