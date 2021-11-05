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Виновница ДТП Зайцева может выйти досрочно: потерпевшие опасаются (ВИДЕО)

Елена Зайцева приговорена к 10 годам заключения

сегодня, 17:16
Автор:

Елизавета Черных
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Виновница в смертельном ДТП в Харькове, которое произошло в октябре 2017 года, Елена Зайцева может выйти из мест лишения свободы досрочно. Такие опасения высказала потерпевшая по делу аварии Оксана Евтеева во время телепрограммы "Право на власть", передает УНИАН. 

Виновница ДТП Зайцева может выйти досрочно: потерпевшие опасаются (ВИДЕО)

Елена Зайцева - фото: УНИАН

Отметим, что Зайцеву, которая была за рулем "Лексуса", приговорили к 10 годам заключения. Так же, как и второго виновника ДТП Геннадия Дронова, который передвигался на авто "Фольксваген Туарег".

По словам Евтеевой, Елена Зайцева может избежать определенного ей наказания из-за якобы образцового поведения в исправительном центре, в котором отбывает срок.  Потерпевшая отметила, что еще в прошлом году информацию, в каких условиях содержится виновница аварии, чем она занимается, публично не освещали. В последнее время в СМИ появилось несколько материалов о том, как отбывает наказание Зайцева. Директор исправительного центра Инна Мицюк даже дала по этому поводу интервью. 

".. Я с ужасом представляю, что будет, когда пройдет годовщина с того момента, как не стало моего мужа и моей сестры", – поделилась переживаниями Евтеева. 

Отметим, что накануне журналисты узнали об условиях содержания Елены Зайцевой в исправительном центре. Информированный источник сообщил СМИ, что поведение девушки является "образцовым", подобно поведению человека, который готовится выйти по УДО. 

Напомним, что ДТП, шокировавшее всю страну, произошло в центре Харькова четыре года назад. "Лексус" Зайцевой столкнулся с машиной Дронова, и вылетев на тротуар, сбил 11 человек, шесть из которых скончались. 



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Источник: https://www.unian.net/incidents/zayceva-mozhet-vyyti-dosrochno-poterpevshaya-v-smertelnom-dtp-priznalas-v-opaseniyah-novosti-harkova-11600482.html
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